В субботу, 7 февраля, «Барселона» примет «Мальорку» в рамках 23-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

12' Удар головой из пределов штрафной «Барсы» нанес Вирхили, уверенной поймал мяч вратарь хозяев Жоан Гарсия.

11' Убежали в контр выпад игроки «Мальорки», прострел Хана Вирхили вдоль ворот «Барсы» на угловой в падении прервал защитник Пау Кубарси.

08' Заброс Рашфорда в штрафную «Мальорки», защитник гостей Давид Лопес выбил мяч на угловой.

07' Вновь «Барса» забрала мяч, планомерно подбираясь с ним к штрафной «Мальорки».

05' Мяч под контролем у игроков «Мальорки», отодвигают игру от своих ворот тем самым гости.

04' Захватила «Барселона» инициативу, вынуждая «Мальорку» обороняться.

03' Подача с углового «Барселоны», отбились гости.

02' Защитник «Мальорки» Хоан Мохика неудачно обработал мяч, допустив угловой «Барсы».

02' Позиционная атака «Барселоны», пока мяч в середине поля разыгрывается.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Барселоны».

18:15 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

18:05 Матч пройдет на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне, вмещавшем 99 354 зрителя.

17:55 Главным судьей матча будет Алехандро Кинтеро Гонсалес.

Стартовые составы команд

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Эрик Гарсия, Бальде, Лопес, Ямаль, Ольмо, Касадо, Рашфорд, Левандовски.

«Мальорка»: Роман, Маффео, Лопес, Вальент, Морей, Мохика, Кошта, Маскарель, Торре, Вирхили, Мурики.

«Барселона»

После 22-х туров в Примере «сине-гранатовые» занимают 1-е место в таблице с 55-ю очками в активе. «Барселона» опережает «Реал» на 1 балл. На своем поле каталонская команда выступает великолепно, набрав максимальные 30 очков по этому показателю. За 10 встреч дома «Барселона» пропустила только 5 голов. В прошлом поединке «сине-гранатовые» обыграли «Альбасете» (2:1) в Кубке Испании, а до этого одолели «Эльче» со счетом 3:1 в Примере. У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Барселона» сумела забить 16 голов при 5-и пропущенных.

У «Барселоны» складывается отличный сезон, команда действительно является главным претендентом на чемпионство в Примере, учитывая проблемы «Реала» в нынешнем сезоне. Тройка нападения у «Барселоны» также вызывает страх у соперника. Форварды Ферран Торрес, Ламин Ямаль и Роберт Левандовский занимают места в топ-10 лучших бомбардиров лиги. Не помогут команде из-за травм в отчетном матче Кристенсен, Гави, Педри и Рафинья.

«Мальорка»

Комданда продолжает бороться за выживание в испанской Примере. «Мальорка» занимает 14-е место в таблице с 24 очками в активе после 22-х туров. К тому же, команда далеко не лучшим образом выступает на чужом поле, набрав всего 5 очков из 33-х возможных. «Мальорка» располагается на 18-й строчке в лиге по этому показателю. В прошедшей встрече команда разгромила «Севилью» со счетом 4:1. Матчем ранее «Мальорка» крупно уступила «Атлетико» (0:3), пропустив голы в каждом тайме. В последних 5-и встречах у команды 2 победы и 3 поражения. За этот отрезок «Мальорка» сумела забить 9 голов при 10-и пропущенных.

У «Мальорки» продолжается не самый удачный период, команде необходимо приобрести стабильно для того, чтобы оторваться от зоны вылета, ведь конкуренты активно наступают на пятки. Стоит отметить, что «Мальорка» не очень удачно выступает против «Барселоны» в очных противостояниях. Команда проиграла «сине-гранатовым» в последних 4-х матчах.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 1 матч между собой в рамках Ла Лиги. В Пальма-де Мальорке 16-го августа победила «Барселона» со счетом 0:3.

За всю историю команды сыграли между собой 76 матчей. В 46 играх победила «Барса», в 17 «Мальорка», оставшиеся 13 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85