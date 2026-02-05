«Унион» впервые выиграет в 2026-м году?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.89

6 февраля в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Айнтрахт». Начало игры — в 22:30 мск.

«Унион»

Турнирное положение: «Унион» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 24 очка за 20 встреч при разнице мячей 25:33.

Последние матчи: в предыдущем матче «Унион» потерпел поражение от «Хоффенхайма» со счетом 1:3.

До того команда проиграла дортмундской «Боруссии» (0:3) и разошлась миром с «Штутгартом» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Унион» после весьма достойной первой половины сезона выглядел как коллектив, способный бороться за место в еврокубках.

В 2026-м году команда из Берлина пока ни разу не смогла одержать победу.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» занимает 8-е место в Бундеслиге, набрав 27 очков за 20 встреч при разнице голов 40:45.

Последние матчи: в последнем матче «орлы» проиграли на своем поле «Байеру» (1:3) в рамках Бундеслиги.

До того команда потерпела поражения от «Тоттенхэма» (0:2) в ЛЧ и «Хоффенхайма» (1:3) в Бундеслиге.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Айнтрахт» после весьма добротной осени резко сбавил и в последних 13 матчах одержал только одну победу, что за собой повлекло увольнение Дино Топмеллера и последующее назначение Альберто Риеры.

В 2026-м году команда из Франкфурта пока ни разу не смогла одержать победу, как и их берлинские визави.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» не побеждал в восьми последних встречах

«Унион» не проигрывал «Айнтрахту» в четырех последних очных матчах

В последнем очном матче победителем вышел «Унион» — 4:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.50, а победа «Униона» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.89 и 1.85.

Прогноз: команды между собой умеют выдавать результативные матчи, и предстоящий матч не станет исключением.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «Унион» одержит победу при родных трибунах.

Ставка: Победа «Униона» за 2.16.