Удержится ли «Лилль» в топ-5 Лиги 1?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.02

6 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Лилль». Начало игры — в 22:45 мск.

«Мец»

Турнирное положение: «Мец» после 20-ти туров французского первенства имеет 12 пунктов в активе и отчаянно борется за выживание в элите.

Команда находится на последней, 18-й позиции, с отставанием в два пункта от зоны плей-офф (16-я позиция), а также в восемь очков от безопасного 15-го места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб на чужой арене проиграл «Анже» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре французского первенства коллектив также остался без очков, когда теперь уже на в домашних стенах потерпел поражение от «Лиона» с результатом 2:5.

Не сыграют: травмированы — Мангондо, Сарри и Си, дисквалифицирован — Гбамен.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Мец» только проигрывал, а в пяти последних матчах ни разу не выиграл.

Такая форма сулит хозяевам низкие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Готье Эн — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» после 20-ти туров французского первенства имеет 32 пункта в активе и находится в группе лидеров.

Команда находится на пятой позиции в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в шесть очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом два балла от седьмого места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Лиона» (0:1).

Перед этим коллектив в заключительном туре основного этапа Лиги Европы уже был на высоте, когда на этот раз в домашних стенах с результатом 1:0 обыграл «Фрайбург».

Не сыграют: травмированы — Бенталеб, Игаман, Мбаппе, Менье, Сахрауи и Туре, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» проиграл шесть раз при одной победе.

Такая форма вроде бы сулит гостям невысокие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество над соперником в классе.

Хамза Игаман и Хаукон Арнар Харальдссон — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних домашних матчах «Меца» забивали больше 3,5 голов

в четырех из семи последних выездных матчей «Лилля» забивали меньше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Лилль» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.90, победа «Меца» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли, и при этом было забито больше 1,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом гости явно превосходит соперника в классе, поэтому способны выиграть.

2.02 «Лилль» победит и тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Мец» — «Лилль» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: «Лилль» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних домашних матчах «Меца».

2.70 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Мец» — «Лилль» принесёт прибыль 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70