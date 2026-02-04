прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 2.14

5 февраля в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Ахдуд» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 20:30 мск.

«Аль-Ахдуд»

Турнирное положение: «Аль-Ахдуд» бьется за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Ахдуд» на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Ахдуд» не смог одолеть «Неом» (1:1).

До того команда была бита «Аль-Таавуном» (0:1). Да и поединок с «Аль-Иттихадом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Аль-Ахдуд» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Ахдуд» нынче находится не в лучших кондициях. Команде не может победить 5 матчей кряду.

Причем «Аль-Ахдуд» традиционно неудачно противостоит «Аль-Хилялю». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда намерена дать бой лидеру чемпионата.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Хиляль» бьется за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Хиляль» на один пункт опережает «Аль-Наср». При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Хиляль» расписал мировую с «Аль-Ахли» (0:0).

До того команда не смогла переиграть «Аль-Кадисию» (2:2). А вот чуть ранее она не сумела одолеть скромный «Аль-Рияд» (1:1).

При этом «Аль-Хиляль» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Хиляль» в последних поединках смотрелся бледновато. Команда не может победить 3 матча кряду.

При этом «Аль-Хиляль» в среднем пропускает гол за матч. Да и в кадровом плане команда выглядит выгодно.

Плюс Рубен Невеш настрелял уже 8 мячей в чемпионате. Плюс команда мотивирована оторваться от преследователей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Невеш и компания не должны замечать столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

«Аль-Ахдуд» не побеждает 5 матчей кряду

«Аль-Хиляль» пропускает в среднем гол за матч

«Аль-Хиляль» не побеждал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.36 и 2.90.

Прогноз: «Аль-Хиляль» бьется за чемпионство, так что наверняка максимально активно понесется к воротам соперника.

Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, к тому же имеют в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей.

Фора «Аль-Хиляля» -2.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Аль-Ахдуд» — «Аль-Хиляль» принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -2.5 за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

ТБ 4.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Аль-Ахдуд» — «Аль-Хиляль» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 4.5 за 3.00