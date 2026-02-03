прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.05

4 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Рубин» и «Женис». Начало игры — в 17:00 мск.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы проводят вполне продуктивный сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Рубин» на 12 очков отстает от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Казанцы сумели переиграть «Стругу» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Нови Белграду» (3:1). А вот поединок с «Ростовом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Рубин» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Казанцы нынче находятся на некотором подъеме. Команда победила 2 раза подряд.

Причем «Рубин» уже активно готовится ко второй части сезона. Да и подбор игроков у казанцев вполне-себе солидный.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Казанцы выглядят предпочтительнее соперника.

«Женис»

Турнирное положение: «Желто-синие» минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Женис» на 12 очков отстал от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Желто-синие» уступили «Бихору» (1:2).

До того команда не смогла переиграть «Челябинск» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Кауно Жальгирису» (2:1).

При этом «Женис» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Желто-синие» в последних поединках выглядели не лучшим образом. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При этом «Женис» в среднем пропускает чаще гола за матч. Тем не менее, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.

«Желто-синие» ныне не преуспевают в плане реализации. Команде не хватает пресловутой монолитности.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Желто-синие» уж точно не собираются лишь отсиживаться в обороне.

Статистика для ставок

«Желто-синие» не смогли победить в 2 своих последних матчах

«Рубин» победил в 2 своих последних поединках

«Рубин» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.44 и 2.55.

Прогноз: «Рубин» в кадровом плане выглядит монолитнее оппонента, и уж точно проведет встречу активно.

Казанцы имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и оппонент нынче выглядит неуверенно.

Фора «Рубина» -2.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч «Рубин» — «Женис» позволит вывести на карту выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Фора «Рубина» -2.5 за 3.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

ТБ 3.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Рубин» — «Женис» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10