Забить получится у всех

прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.20

3 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Блэкберн» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 22:45 мск.

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Бродяги» проводят откровенно слабый сезон. Команда находится на 22 месте турнирной таблицы.

При этом «Блэкберн» набрал всего 29 очков в 29 поединках. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бродяги» уступили «Халлу» (0:1).

До того команда не смогла переиграть «Уотфорд» (1:1). А вот поединок с «Суонси» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Блэкберн» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бродяги» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже полтора месяца.

Причем «Блэкберн» традиционно неудачно противостоит «совам». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены выбраться из опасной зоны. «Бродяги» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: «Совы» твердо стоят на вылет. Команда пребывает на 24 месте турнирной таблицы.

Причем «Шеффилд Уэнсдей» еще даже не вышел на ноль в графе «очки». При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Совы» уступили «Рексэму» (0:1).

До того команда была бита «Бристоль Сити» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Бирмингема» (0:2).

При этом «Шеффилд Уэнсдей» в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда не отличилась забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Совы» в последних поединках выглядели ужасающе. Команда не может забивать уже 8 матчей подряд.

При этом «Шеффилд Уэнсдей» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и с реализацией дела обстоят не лучшим образом.

Команда уже одной ногой в третьем по рангу дивизионе. В нынешней же диспозиции «совам» за счастье будет и ничья.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Совы» не забивали в 8 своих последних поединках

«Шеффилд Уэнсдей» уже полтора года не обыгрывает «бродяг»

«Блэкберн» не побеждает уже полтора месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Блэкберн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

Прогноз: «Бродяги» мотивированы выбраться из зоны вылета, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, к тому же «Шеффилд Уэнсдей» намерен вернуться на забивной путь.

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20