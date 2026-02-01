прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.24

2 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 16:00 мск.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Канониры» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом «Арсенал» Тула на 6 очков отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» уступили «Насафу» (0:1).

До того команда не сумела одолеть «Нефтехимик» (0:0). Зато поединок с «Рубином» принес успех в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Канониры» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Причем «Арсенал» Тула исторически сложно противостоит махачкалинцам. Все четыре очных поединка завершились вничью.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Туляки намерены оказать достойное сопротивление полпреду РПЛ.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы проводят не столь яркий сезон. Команда пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Махачкала на 2 очка отстает от спасительной 12 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Махачкалинцы одолели «Аркадаг» (1:0).

До того команда уверенно разделалась с «Вардаром» (3:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Железничара» (0:1).

При этом «Динамо» Махачкала в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Махачкалинцы крепки, плюс имеют потенциал прибавить в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Динамо» Махачкала не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда уже активно готовится к возобновлению сезона. А вот в плане подбора игроков она выглядит достаточно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Махачкалинцы намерены продлить свою победную серию.

Статистика для ставок

«Динамо» Махачкала в среднем забивает реже одного мяча за матч

«Канониры» не сумели победить в 4 своих последних матчах

Все 4 очных поединка соперники завершились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: Махачкалинцы нынче смотрятся выгодно, и уж точно будут активны у ворот «пушкарей».

Номинальные гости имеют относительно качественный подбор атакующих исполнителей, да и туляки нынче не преуспевают в плане результатов.

2.24 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Арсенал» Тула — «Динамо» Махачкала позволит вывести на карту выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

3.20 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Арсенал» Тула — «Динамо» Махачкала позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Ничья за 3.20