прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 2.08

2 февраля в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Рияд» и «Аль-Наср». Начало игры — в 18:15 мск.

«Аль-Рияд»

Турнирное положение: «Аль-Рияд» бьется за выживание. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Рияд» на один пункт оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Рияд» не уступил «Аль-Нажме» (1:1).

До того команда не дала себя обыграть «Аль-Хилялю» (1:1). Да и поединок с «Аль-Ахдудом» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Аль-Рияд» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Рияд» нынче находится не в лучших кондициях. Команде не может победить еще с конца октября.

Причем «Аль-Рияд» традиционно неудачно противостоит «Аль-Насру». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда намерена дать бой одному из лидеров.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» бьется за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Наср» на 3 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Наср» одолел «Аль-Хулуд» (3:0).

До того команда переиграла «Аль-Таавун» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение скромному «Дамаку» (2:1).

При этом «Аль-Наср» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Наср» в последних поединках смотрелся симпатично. Команда победила 4 раза кряду.

При этом «Аль-Наср» в среднем пропускает гол за матч. Да и в кадровом плане команда выглядит выгодно.

Плюс Криштиану Роналду настрелял уже 17 мячей в чемпионате. Плюс команда мотивирована еще плотнее подтянуться к «Аль-Хилялю».

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Роналду и компания не должны замечать столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

«Аль-Рияд» уже 21 год не обыгрывал «Аль-Наср»

«Аль-Наср» пропускает в среднем гол за матч

«Аль-Наср» победил в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.30 и 3.20.

Прогноз: «Аль-Наср» бьется за чемпионство, так что наверняка максимально активно понесется к воротам соперника.

Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.66