1 февраля в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Фрайбург». Начало игры — в 17:30 мск.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Швабы» бьются за попадание в Лигу чемпионов.  Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» на 3 очка отстает от третьей позиции.  А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Швабы» переиграли «Янг Бойз» (3:2).

До того команда одолела «Боруссию» М (3:0).  А вот поединок с «Ромой» принес форменное разочарование (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории.  В этих поединках «Штутгарт» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Швабы» нынче преуспевают в плане результатов.  Команда победила 2 раза подряд.

Причем «Штутгарт» традиционно удачно противостоит «Фрайбургу».  В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Швабы» намерены подтянуться к группе лидеров.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» окопались в середняках лиги.  Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фрайбург» на 5 очков отстает от зоны еврокубков.  При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Бразильцы из Брайсгау» уступили «Лиллю» (0:1).

До того команда переиграла «Кельн» (2:1).  А вот чуть ранее она сумела одолеть тельавивский «Маккаби» (1:0).

При этом «Фрайбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» в последних поединках выглядели не столь выгодно.  Команда никак не обретет надлежащую стабильность.

При этом «Фрайбург» не особенно преуспевает в плане надежности тылов.  Команда в среднем пропускает реже 2 голов за матч.

Привычно эффективен Винченцо Грифо.  Итальянец уже успел настрелять 6 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  «Бразильцы из Брайсгау» постараются отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • «Штутгарт» победил в 2 своих последних поединках
  • «Фрайбург» до последней коллизии победил 2 раза подряд
  • «Штутгарт» забивает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70.  Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Штутгарт» способен еще прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные хозяева мотивированы закрепиться в лидирующей группе, и явно сразу активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25