прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.16

1 февраля в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Фрайбург». Начало игры — в 17:30 мск.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Швабы» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» на 3 очка отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Швабы» переиграли «Янг Бойз» (3:2).

До того команда одолела «Боруссию» М (3:0). А вот поединок с «Ромой» принес форменное разочарование (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Штутгарт» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Швабы» нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила 2 раза подряд.

Причем «Штутгарт» традиционно удачно противостоит «Фрайбургу». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Швабы» намерены подтянуться к группе лидеров.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» окопались в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фрайбург» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бразильцы из Брайсгау» уступили «Лиллю» (0:1).

До того команда переиграла «Кельн» (2:1). А вот чуть ранее она сумела одолеть тельавивский «Маккаби» (1:0).

При этом «Фрайбург» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» в последних поединках выглядели не столь выгодно. Команда никак не обретет надлежащую стабильность.

При этом «Фрайбург» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже 2 голов за матч.

Привычно эффективен Винченцо Грифо. Итальянец уже успел настрелять 6 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бразильцы из Брайсгау» постараются отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Штутгарт» победил в 2 своих последних поединках

«Фрайбург» до последней коллизии победил 2 раза подряд

«Штутгарт» забивает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Штутгарт» способен еще прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные хозяева мотивированы закрепиться в лидирующей группе, и явно сразу активно понесутся в атаку.

2.16 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Штутгарт» — «Фрайбург» принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.25 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Штутгарт» — «Фрайбург» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе не забьют за 2.25