1 февраля в 21-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют ПСВ и «Фейеноорд». Начало игры — в 16:30 мск.

ПСВ

Турнирное положение: «Крестьяне» бьются за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом ПСВ на 14 очков опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Крестьяне» были биты «Баварией» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Бредой» (2:2). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ПСВ забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Рикардо Пепи, Алассан Плеа — травмированы.

Состояние команды: «Крестьяне» обороняются не лучшим образом. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем ПСВ нынче смотрится бледновато. Команда не может победить уже три матча кряду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Крестьяне» намерены оторваться от преследователей на еще более почтительное расстояние.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Роттердамцы в чемпионате выглядят вполне прилично. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Фейеноорд» всего на 14 очков отстает от лидера. При этом команда сумела отличиться 51 забитым мячом в 20 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Роттердамцы уступили «Бетису» (1:2).

До того команда сумела переиграть «Хераклес» (4:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась со «Штурмом» (3:0).

При этом «Фейеноорд» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Роттердамцы в последних матчах относительно преуспевали в плане результатов. Команда до последней коллизии победила дважды подряд.

При этом «Фейеноорд» явно постарается подтянуться к лидеру. Вот только команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Роттердамцы традиционно неудачно противостоят ПСВ. В четырех последних очных поединках команда уступила сопернику.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Роттердамцы уж точно не боятся действующего лидера Эредивизии.

Статистика для ставок

«Фейеноорд» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

ПСВ не побеждал в 3 своих последних матчах

«Крестьяне» забивают в среднем 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.66.

Прогноз: ПСВ забивает чаще всех в лиге, и наверняка будет максимально активно атаковать с первых минут встречи.

Номинальные хозяева наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же в последнее время успешно противостоят «Фейеноорду».

Ставка: Победа ПСВ в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00