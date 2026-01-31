1 февраля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после 23-х туров английской Премьер-лиги имеет 25 баллов в активе и находится в нижней части таблицы.
Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в один пункт от вышестоящего «Лидса».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках заключительного тура основного этапа Лиги Европы «Лесники» на своем поле разгромили «Ференцварош» (4:0).
Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив набрал три очка, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:0 обыграл «Брентфорд».
Не сыграют: травмированы — Джон Виктор и Вуд, дисквалифицированных игроков нет. Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ноттингем Форест» выиграл, а в шести последних матчах проиграл лишь раз. Это говорит о неплохих шансах хозяев на три очка, особенно если учесть текущие проблемы их нынешнего соперника, а также фактор своего поля. Морган Гиббс-Уайт — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами. Турнирное положение: «Кристал Пэлас» после 23-х туров английской Премьер-лиги имеет 28 баллов в активе и скорее борется за выживание, чем за попадание в еврокубки. Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в восемь очков от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также в три пункта от нынешнего соперника. Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 23-го тура национального первенства лондонцы на своем поле потерпели поражение от «Челси» (1:3). Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах проиграл «Сандерленду» с результатом 1:2. Не сыграют: травмированы — Клайн, Камада и Нкетия, дисквалифицирован — Уортон. Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» не выиграл при семи поражениях и четырех ничьих. Такая форма сулит гостям невысокие шансы на выигрыш, особенно если учесть примерно тот же класс их соперника, а также фактор чужого поля. Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами. Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.55, выигрыш «Кристал Пэлас» — в 3.90. ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97. Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков. И хотя в четырех последних матчах хозяев было иначе, результативность гостей обещает стать решающим фактором. Ставка: обе команды забьют за 1.83. Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Кристал Пэлас». Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.
«Кристал Пэлас»
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
Не сыграют: травмированы — Джон Виктор и Вуд, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ноттингем Форест» выиграл, а в шести последних матчах проиграл лишь раз.
Это говорит о неплохих шансах хозяев на три очка, особенно если учесть текущие проблемы их нынешнего соперника, а также фактор своего поля.
Морган Гиббс-Уайт — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.
Турнирное положение: «Кристал Пэлас» после 23-х туров английской Премьер-лиги имеет 28 баллов в активе и скорее борется за выживание, чем за попадание в еврокубки.
Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в восемь очков от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также в три пункта от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 23-го тура национального первенства лондонцы на своем поле потерпели поражение от «Челси» (1:3).
Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах проиграл «Сандерленду» с результатом 1:2.
Не сыграют: травмированы — Клайн, Камада и Нкетия, дисквалифицирован — Уортон.
Состояние команды: в 11-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» не выиграл при семи поражениях и четырех ничьих.
Такая форма сулит гостям невысокие шансы на выигрыш, особенно если учесть примерно тот же класс их соперника, а также фактор чужого поля.
Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.55, выигрыш «Кристал Пэлас» — в 3.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97.
Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.
И хотя в четырех последних матчах хозяев было иначе, результативность гостей обещает стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Кристал Пэлас».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.