1 февраля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после 23-х туров английской Премьер-лиги имеет 25 баллов в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в один пункт от вышестоящего «Лидса».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках заключительного тура основного этапа Лиги Европы «Лесники» на своем поле разгромили «Ференцварош» (4:0).

Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив набрал три очка, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:0 обыграл «Брентфорд».