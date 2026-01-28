«Бетис» не хочет играть в стыках

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.87

29 января в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Бетис» и «Фейеноорд». Начало игры — в 23:00 мск.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» находится на восьмом месте в турнирной таблице основного раунда Лиги Европы.

Команда смогла набрать за семь туров 14 баллов при четырех победах, двух матчах вничью и одном поражении. Общая разница мячей составляет 14:10.

Последние матчи: в последнем туре Лиги Европы «Бетис» неожиданно уступил греческому «ПАОКу» со счетом 0:2.

Ранее севильский клуб одержал три победы к ряду. Сначала был обыгран «Динамо» Загреб со счетом 3:1, далее «Утрехт» со счетом 2:1 и французский «Лион» со счетом 2:0.

Не сыграют: в списке травмированных Иско, Хуан Эрнандес, Софьян Амбрабат и Родриго Рикельме.

Состояние команды: «Бетис» обязан выигрывать данный матч, если клуб хочет без стыковых матчей выйти в стадию плей-офф. Отметим, что команда забивает в среднем по два гола по турниру.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: команда из Нидерландов идет на 26-м месте в таблице общего раунда ЛЕ. «Фейеноорд» набрал шесть очков при двух победах и пяти поражениях. Общая разница мячей — 10:13.

Последние матчи: в последнем матче «Фейеноорд» крупно переиграл австрийский «Штурм» со счетом 3:0.

Ранее клуб в близком поединке проиграл ФКСБ со счетом 3:4, неудачно выступил против «Селтика», проиграв со счетом 1:3, и был обыграл немецким «Штутгартом» со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фейеноорд» пока не потерял шансов на выход в стыковые матчи Лиги Европы в случае победы в этом поединке.

Голландцы неплохо смотрятся в атаке, забив семь мячей в последних трех матчей. Возможно, сложный старт турнира уже все предрешил для «Фейеноорда».

Статистика для ставок

«Бетис» забивает по два мяча в среднем по турниру

«Фейеноорд» выиграл последний свой матч со счетом 3:0

«Бетис» проиграл всего один матч в Лиге Европы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.54 и 2.34.

Прогноз: Сыграем на тотале мячей в матче. Основной ставкой сделаем ТБ 3 в поединке.

Ставка: Тотал больше 3 в матче за 1.87.

Прогноз: Дополнительной ставкой станет фора «Бетиса» в матче (-1,5). В поединке будет возможность оценить мотивацию испанского клуба.

Ставка: Фора «Бетиса» в матче (-1,5) за 2.49.