В четверг, 29 января, «Бетис» на своем поле примет «Фейеноорд» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+4' Звучит свисток на перерыв! «Бетис» ведет 2:0! Отдыхаем 15 минут...

45+3' Опасный стандарт назначен в двух метрах от штрафной гостей! Пабло Форнальс («Бетис») пробил, но не попал в створ!

45+1' Жордан Лотомба («Фейеноорд») и Эз Абде («Бетис») столкнулись — обоим нужна помощь медиков.

45' 2 минуты добавлено к первому тайму!

44' Мяч влетел в ворота «Бетиса», но несколькими мгновениями ранее был зафиксирован офсайд Каспера Тенгстедта («Фейеноорд»).

43' Во время борьбы в воздухе за мяч Эз Абде («Бетис») получил травму, столкнувшись со своим же партнером по команде. Ему оказывают помощь!

Статистика матча 3 Удары в створ 5 4 Удары мимо 2 64 Владение мячом 36 1 Угловые удары 2 3 Офсайды 2 3 Фолы 5

42' Эз Абде («Бетис») убежал в контратаку и получил классную передачу, но его удар в последний момент успел заблокировать Тийс Краайжевельд («Фейеноорд»).

40' Прострел Гонсалу Боржеша («Фейеноорд») в штрафную был безадресным, защитники уверенно вынесли мяч.

38' Хозяева контролируют мяч и неспеша продвигают его вперед левым флангом атаки.

36' Пау Лопес («Бетис») в шикарном прыжке отбил удар Гонсалу Боржеш («Фейеноорд») из пределов штрафной.

34' Антони («Бетис») выполнил очередной навес в штрафную соперника, но мяч ушел за лицевую линию.

32' Г-ООООООООО-Л! «Бетис» — 2:0! Эз Абде! Антони отдал великолепную передачу в штрафную, а Эз Абде головой отправил мяч в угол ворот!

29' Эсекьель Авила («Бетис») забил ГОЛ, но во время взятия ворот фолил на Уссама Таргаллине («Фейеноорд»). Этот гол не засчитан!

28' Антони («Бетис») попробовал исполнить сольный проход, но его остановил Уссама Таргаллин («Фейеноорд»)

26' Кайл Ларин («Фейеноорд») упустил реальную возможность забить! В упор он пробивал, но Пау Лопес («Бетис») на высоте!

25' Эз Абде («Бетис») получил мяч на линии штрафной и сразу пробил, но угодил в защитника.

24' Темп игры сильно упал после забитого гола — футболисты буквально пешком ходят по полю.

22' Анхель Ортис («Бетис») прорвался по правой бровке, получил передачу, но навешивать в штрафную не решился — отдал назад.

20' «Фейеноорд» взял мяч под свой контроль и перешел в длительную позиционную атаку.

17' Г-ООООООООО-Л! «Бетис» — 1:0! Антони! Антони поймал отскок в метрах 18-ти от ворот и точно пробил с левой ноги в верхний угол!

16' Марк Рока («Бетис») перехватил мяч после ошибки защитника гостей, но передачу на Эсекьеля Авила («Бетис») отдал неточную.

14' Лусиано Валенте («Фейеноорд») сбил возле своей штрафной Антони («Бетис») и это опасный стандарт для хозяев!

12' Пабло Форнальс («Бетис»)получил мяч в перспективной позиции, но судья зафиксировал офсайд.

11' Пау Лопес («Бетис») уверенно поймал мяч в руки после дальнего заброса в его вратарскую.

10' Первую желтую карточку в матче получает Анис Хадж-Мусса («Фейеноорд») — он буквально снес Нельсона Деосса («Бетис»).

09' Анис Хадж-Мусса («Фейеноорд») пошел в обводку в штрафной соперника, но Анхель Ортис («Бетис») мяч у него выбил.

08' ГОЛ не засчитан! Счет остается прежним — 0:0!

07' Стоп! Судья идет смотреть телевизор по поводу легитимности гола!

06' Г-О-Л! «Бетис» — 1:0! Эз Абде! Эз Абде замкнул классную передачу с фланга и отправил мяч в пустой угол ворот!

04' Эсекьель Авила («Бетис») подстроился под навес в штрафной соперника и пробил головой, но прямо в руки голкиперу!

03' Гости перемудрили с розыгрышем углового и арбитр зафиксировал положение вне игры.

02' Кайл Ларин («Фейеноорд») прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, но мяч от ноги Натана («Бетис») улетел на угловой.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Бетис» — «Фейеноорд» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:58 Главные действующие лица появляются на газоне «Эстадио де-ла-Картуха». Звучит гимн Лиги Европы. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

22:55 Сегодня в Севилье небольшой дождь, во время матча температура будет около +14℃.

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Никола Дабанович из Черногории.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Севилье на «Эстадио де-ла-Картуха», который вмещает 71 374 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 8-го тура Общего этапа Лиги Европы «Бетис» — «Фейеноорд». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Бетис»: Лопес Пау, Ортис Анхель, Льоренте Диего, Натан, Гомес Валентин, Деосса Нельсон, Форнальс Пабло, Рока Марк, Антони, Авила Эсекьель, Эз Абде.

«Фейеноорд»: Велленройтер Тимон, Лотомба Жордан, Краайжевельд Тийс, Таргаллин Уссама, Бос Джордан, Валенте Лусиано, Слити Аймен, Хадж-Мусса Анис, Ларин Кайл, Боржеш Гонсалу, Тенгстедт Каспер.

«Бетис»

«Бетис» выступает на очень приличном уровне в нынешнем розыгрыше Лиги Европы и в данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице. Напомним, что ТОП-8 освобождаются от стыковых матчей плей-офф, поэтому для испанского клуба так важно удержаться на этой позиции после последнего тура общего этапа.

Всего на счету «Бетиса» в Лиге Европы 14 набранных очков, а разница забитых и пропущенных голов составляет (+5) — 11:6. В последнем туре «зеленые» уступили на выезде греческому ПАОКу (0:2). Это поражение является единственным для «Бетиса» в данном турнире.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» неудачно проводит общий этап Лиги Европы и находится за пределами 24-ки сильнейших, а именно это количество команд будет участвовать в плей-офф данного турнира. В предстоящем матче нидерландский клуб устроит только победа, но и она не гарантирует выход в следующий раунд.

В четырех последних турах Лиги Европы у «Фейеноорда» только одна победа, добытая в матче со «Штурмом» (3:0) на своем поле. Остальные встречи завершились поражением от немецкого «Штутгарта» (0:2), шотландского «Селтика» (1:3) и румынского ФКСБ (3:4).

Личные встречи

Между собой «Бетис» и «Фейеноорд» раньше не играли и сейчас готовятся провести свой первый очный матч.

