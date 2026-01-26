28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Наполи» и «Челси». Начало игры — в 23:00 мск.
«Наполи»
Турнирное положение: Неаполитанцы угодили в некоторый кризис. Команда находится на 25 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом «Наполи» набрал всего 8 очков в 7 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Неаполитанцы вчистую уступили «Ювентусу» (0:3).
До того команда не смогла обыграть «Копенгаген» (1:1). Зато поединок с «Сассуоло» завершился успехом (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Наполи» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Давид Нерес, Кевин Де Брюйне — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Неаполитанцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно провальными.
Причем «Наполи» исторически сложно противостоит «Челсиу». В двух очных поединках команда по разу победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Неаполитанцы мотивированы запрыгнуть в топ-24.
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» в Лиге чемпионов выступают вполне успешно. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Челси» в 7 матчах турнира набрал 13 очков. При этом команда сумела отличиться 14 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократы» переиграли «Кристал Пэлас» (3:1).
До того команда одолела «Пафос» (1:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с колючим «Брентфордом» (2:0).
При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аристократы» в последних поединках выглядели шикарно. Команда победила трижды кряду.
При этом «Челси» в трех своих последних матчах пропустил всего 1 раз. В Лиге чемпионов команда в среднем пропускает гол за матч.
«Аристократы» твердо намерены подняться на несколько ступенек вверх. Да и в плане реализации команда постепенно набирает обороты.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Аристократы» постараются сохранить место в первой восьмерке.
Статистика для ставок
- «Аристократы» победили в 3 своих последних матчах
- «Наполи» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Челси» в Лиге чемпионов забивает в среднем 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.
Прогноз: «Челси» нынче выглядит монолитнее оппонента, и явно активно понесется в атаку.
Номинальные хозяева наверняка еще поднатореют в плане реализации, да и неаполитанцы находятся не в лучших кондициях.
Ставка: Победа «Челси» за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20