прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.33

28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Наполи» и «Челси». Начало игры — в 23:00 мск.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы угодили в некоторый кризис. Команда находится на 25 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Наполи» набрал всего 8 очков в 7 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Неаполитанцы вчистую уступили «Ювентусу» (0:3).

До того команда не смогла обыграть «Копенгаген» (1:1). Зато поединок с «Сассуоло» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Наполи» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Давид Нерес, Кевин Де Брюйне — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Неаполитанцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно провальными.

Причем «Наполи» исторически сложно противостоит «Челсиу». В двух очных поединках команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Неаполитанцы мотивированы запрыгнуть в топ-24.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» в Лиге чемпионов выступают вполне успешно. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Челси» в 7 матчах турнира набрал 13 очков. При этом команда сумела отличиться 14 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократы» переиграли «Кристал Пэлас» (3:1).

До того команда одолела «Пафос» (1:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с колючим «Брентфордом» (2:0).

При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аристократы» в последних поединках выглядели шикарно. Команда победила трижды кряду.

При этом «Челси» в трех своих последних матчах пропустил всего 1 раз. В Лиге чемпионов команда в среднем пропускает гол за матч.

«Аристократы» твердо намерены подняться на несколько ступенек вверх. Да и в плане реализации команда постепенно набирает обороты.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Аристократы» постараются сохранить место в первой восьмерке.

Статистика для ставок

«Аристократы» победили в 3 своих последних матчах

«Наполи» в среднем пропускает 2 мяча за матч

«Челси» в Лиге чемпионов забивает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Челси» нынче выглядит монолитнее оппонента, и явно активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева наверняка еще поднатореют в плане реализации, да и неаполитанцы находятся не в лучших кондициях.

Ставка: Победа «Челси» за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20