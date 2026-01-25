прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.80

26 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» и «Чэнду Жунчэн». Начало игры — в 17:00 мск.

«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы нынешний сезон полностью проваливают. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» на 6 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Динамовцы не смогли переиграть «Шанхай Шеньхуа» (2:2).

До того команда подписала мировую со «Спартаком» (1:1). А вот поединок с «Ахматом» принес разочарование (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Динамо» забило 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Динамовцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Причем «Динамо» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Подопечные Ролана Гусева намерены прервать свой безвыигрышный сериал.

«Чэнду Жунчэн»

Турнирное положение: Шанхайцы провели вполне-себе продуктивный сезон. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Чэнду Жунчэн» на 6 очков отстал от чемпиона. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы уступили московскому «Локомотиву» (0:4).

До того команда была бита «Ростовом» (0:3). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с «Кобе» (2:2).

При этом «Чэнду Жунчэн» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Китайцы в последних поединках выглядели бледно. Команда не побеждает с середины октября.

При этом «Чэнду Жунчэн» относительно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чуть реже одного мяча за матч.

Команда только начинает готовиться к новому сезону. Да и в плане подбора игроков она выглядит достаточно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Шанхайцы уж точно не боятся нестабильных динамовцев.

Статистика для ставок

«Чэнду Жунчэн» не побеждает с середины октября

Динамовцы не побеждали в 4 своих последних матчах

Китайцы не забивают 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.36 и 2.80.

Прогноз: «Динамо» в плане реализации выглядит скромно, да и китайцы не лыком шиты.

Номинальные хозяева мотивированы вернуться к победам, однако оборона соперника способна поднатореть в плане надежности.

2.80 ТМ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Динамо» — «Чэнду Жунчэн» позволит вывести на карту выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: ТМ 2.5 за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.15 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Динамо» — «Чэнду Жунчэн» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Обе не забьют за 2.15