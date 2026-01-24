прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.20

25 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Балтика» и «Сурхан». Начало игры — в 16:00 мск.

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтийцы» нынешний сезон проводят весьма продуктивно. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Балтика» на 5 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Балтийцы» нанесли поражение «Крыльям Советов» (2:0).

До того команда переиграла московский «Спартак» (1:0). Плюс поединок с «Торпедо» принес уверенный успех (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Балтика» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Балтийцы» нынче радуют в плане результатов. Команда победила трижды кряду, да и вообще, подопечные Андрея Талалаева ходят в главных открытиях сезона.

Причем «Балтика» имеет весьма надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Балтийцы» намерены добыть победу в спарринге с узбеками.

«Сурхан»

Турнирное положение: «Пегасы» провели посредственный сезон. Команда финишировала на 10 строчке турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.

Причем «Сурхан» на 8 очков опередил зону вылета. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провалила. 'Пегасы' были биты «Оренбургом» (1:4).

До того команда с трудом одолела «Бухару» (1:0). А вот чуть ранее она расписала сухой паритет с АГМК.

При этом «Сурхан» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пегасы» на сборах стартовали с поражения. Да и оборонительные редуты не порадовали монолитностью.

При этом «Сурхан» относительно надежен в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает гол за матч.

Команда только начинает готовиться к новому сезону. Да и в кадровом плане она выглядит достаточно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пегасы» уж точно постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Балтика» не пропускает 4 матча кряду

«Сурхан» безропотно уступил в своем первом спарринге

Калининградцы в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: «Балтика» способна прибавить в плане реализации, и явно постарается открыть серию спаррингов викторией.

Номинальные хозяева шикарно обороняются, да и «пегасы» в своем первом контрольном поединке выглядели бледновато.

2.20 П1

Ставка: Победа «Балтики» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

2.20 ТБ 2.5

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20