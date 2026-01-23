прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.33

24 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Вольфсбург». Начало игры — в 17:30 мск.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» бьются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Майнц» набрал всего лишь 12 очков. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» уступили «Кельну» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Хайденхайму» (2:1). А вот поединок с «Унионом» принес паритет (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Майнц» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Карнавальники» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Вот только выбраться из опасной зоны пока не получается.

Причем «Майнц» традиционно сложно противостоит «Вольфсбургу». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Карнавальники» намерены выбраться из зоны вылета.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» окопались в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Вольфсбург» на 6 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» расписали мировую с «Хайденхаймом» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Санкт-Паули» (2:1). А вот чуть ранее она была уничтожена «Баварией» (1:8).

При этом «Вольфсбург» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Дженан Пейчинович, Маттиас Сванберг, Йонас Винд — травмированы. Максимилиан Арнальд — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Волки» в последних поединках не блистали стабильностью результатов. Команда только-только отошла от разгрома от «Баварии».

При этом «Вольфсбург» явно не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

Команда нынче находится на некотором эмоциональном подъеме. «Волки» не проигрывают два матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Волки» постараются оторваться от группы аутсайдеров на как можно более комфортное расстояние.

Статистика для ставок

«Вольфсбург» не проигрывает 2 поединка подряд

«Волки» в среднем пропускают 2 мяча за матч

«Майнц» забивает в среднем аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Майнц» способен прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не блещут.

Номинальные хозяева мотивированы выбраться из опасной зоны, и явно будут максимально активны у ворот оппонента.

2.33 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Майнц» — «Вольфсбург» принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Победа «Майнца» за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.25 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Майнц» — «Вольфсбург» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе не забьют за 2.25