прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.89

21 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Гамбург». Начало игры — в 22:30 мск.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 12 очков за 18 встреч при разнице мячей 16:31.

Последние матчи: в предыдущем матче «Санкт-Паули» проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3.

До того команда проиграла «Вольфсбургу» (0:0) и разошлась миром с «Майнцем» (0:0).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Команда до паузы провела впечатляющую серию из четырех встреч без поражений, но тут же оступилась в игре против озлобленного после разгрома от «Баварии» «Вольфсбурга».

«Санкт-Паули» также дала бой дортмундской «Боруссии», но не смогла набрать очки и команда теперь находится на дне турнирной таблицы, отставая от зоны стыковых встреч на один балл, имея матч в запасе.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Гамбург» занимает 14-е место в Бундеслиге, набрав 17 очков за 17 встреч при разнице голов 17:27.

Последние матчи: в последнем матче «Гамбург» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Фрайбурга» (1:2) и разошлась миром с «Айнтрахтом» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Динозавры» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Команда на данный момент крайне далека от своих славных времен постоянного участия в еврокубках и пока довольствуется только борьбой за выживание.

Статистика для ставок

«Санкт-Паули» не выигрывал в последних трех матчах

«Гамбург» не побеждал в четырех последних встречах

В последнем очном матче победителем вышел «Санкт-Паули» — 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.15, а победа «Гамбурга» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.19 и 1.62.

Прогноз: «Санкт-Паули» будет играть при родных стенах, которые будут гнать свою команду вперед, но и «Гамбург» не собирается сдаваться.

1.90 Обе забьют — Да Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Санкт-Паули» — «Гамбург» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Обе забьют — Да за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, дерби Гамбурга завершится вничью.

3.15 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч «Санкт-Паули» — «Гамбург» принесёт чистый выигрыш 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: Ничья за 3.15.