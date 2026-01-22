23 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 16:00 мск.
«Динамо»
Турнирное положение: Динамовцы нынешний сезон полностью проваливают. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» на 6 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Динамовцы не уступили «Спартаку» (1:1).
До того команда была бита «Ахматом» (1:2). Да и поединок с «Зенитом» принес форменное разочарование (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Динамо» забило 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Динамовцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.
Причем «Динамо» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Динамовцы намерены прервать свой неудачный сериал.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: Шанхайцы провели посредственный сезон. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем «Шанхай Шеньхуа» всего на 2 очка отстал от чемпиона. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы уступили «Ульсан Хендэ» (1:2).
До того команда подписала мировую с «Аудой» (0:0). А вот чуть ранее она была бита «Хирошимой» (0:1).
При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Шанхайцы в последних поединках выглядели бледно. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.
При этом «Шанхай Шеньхуа» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.
Команда только начинает готовиться к новому сезону. Да и в кадровом плане она выглядит вполне-себе выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Шанхайцы уж точно не боятся нестабильных москвичей.
Статистика для ставок
- «Шанхай Шеньхуа» не побеждает 4 матча кряду
- Динамовцы не побеждали в 3 своих последних матчах
- «Динамо» в среднем забивает чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.26.
Прогноз: «Динамо» способно прибавить в плане реализации, и явно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева мотивированы вернуться к победам, да и шанхайцы не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Динамо» за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.38