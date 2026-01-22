прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.23

23 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 16:00 мск.

«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы нынешний сезон полностью проваливают. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» на 6 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Динамовцы не уступили «Спартаку» (1:1).

До того команда была бита «Ахматом» (1:2). Да и поединок с «Зенитом» принес форменное разочарование (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Динамо» забило 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Динамовцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем «Динамо» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Динамовцы намерены прервать свой неудачный сериал.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Шанхайцы провели посредственный сезон. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Шанхай Шеньхуа» всего на 2 очка отстал от чемпиона. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы уступили «Ульсан Хендэ» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Аудой» (0:0). А вот чуть ранее она была бита «Хирошимой» (0:1).

При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шанхайцы в последних поединках выглядели бледно. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.

При этом «Шанхай Шеньхуа» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

Команда только начинает готовиться к новому сезону. Да и в кадровом плане она выглядит вполне-себе выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Шанхайцы уж точно не боятся нестабильных москвичей.

Статистика для ставок

«Шанхай Шеньхуа» не побеждает 4 матча кряду

Динамовцы не побеждали в 3 своих последних матчах

«Динамо» в среднем забивает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.26.

Прогноз: «Динамо» способно прибавить в плане реализации, и явно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева мотивированы вернуться к победам, да и шанхайцы не блещут стабильностью результатов.

2.23 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Динамо» — «Шанхай Шеньхуа» принесёт чистый выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Победа «Динамо» за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.38 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Динамо» — «Шанхай Шеньхуа» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Обе не забьют за 2.38