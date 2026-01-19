«Байер» не сможет увезти из Греции 3 очка?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 3.60

20 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Олимпиакос» и «Байер». Начало игры — в 23:00 мск.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: команда из города Пирей пока что не входит в число команд, которые продолжат борьбу за трофей в плей-офф.

По итогам шести матчей в активе «красно-белых» пять очков и 29-е место в турнирной таблице. За это время пирейцы смогли шесть раз отправить мяч в ворота соперника и 13 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлой игре «легенды» проиграли ПАОК (0:2) и покинули розыгрыш Кубка Греции.

До этого же в чемпионате страны пирейский коллектив выиграл у «Атромитоса» (2:0) и сыграл вничью с «Кифисией» (1:1).

Также « Олимпиакос» стал обладателем Суперкубка Греции, обыграв ОФИ (3:0).

Не сыграют: в лазарете находятся Константинос Ангелакис, Лоренцо Пирола, Александрос Пашалакис и Пеп Биль.

Состояние команды: подопечные Хосе Луиса Мендилибара защищают чемпионский титул в Греции и пока что лидируют в турнирной таблице. А конкуренты все те же — ПАОК и АЕК отстают всего на одно очко.

В Лиге чемпионов же «Олимпиакосу» непременно нужно побеждать, чтобы претендовать на выход в плей-офф, иначе шансов может и не быть.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенцы же сейчас входят в когорту команд, которые продолжают борьбу за место в плей-офф.

«Фармацевты» сейчас имеют на своем счету девять очков и располагаются на 20-й строчке в турнирной таблице.

Команда из Леверкузена тоже имеет отрицательную разницу голов по итогам шести матчей — 10:12.

Последние матчи: «11 рабочих» в прошлых турах немецкого чемпионата проиграли «Хоффенхайму» (0:1) и «Штутгарту» (1:4).

До этого же леверкузенский коллектив выиграл у «РБ Лейпцига» (3:1) и «Кельна» (2:0).

Не сыграют: в лазарете Мартин Террье, Аксель Таре и Эсекьель Паласиос.

Состояние команды: подопечные Каспера Юльманна в этом сезоне нестабильны и идут только шестыми в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» уже даже от второго места отстает на целых 10 очков и бороться будет крайне сложно.

А вот в Лиге чемпионов все в руках у «Байера». В случае победы в этой игре команда практически гарантирует себе место в 1/16 финала самого престижного еврокубка.

Статистика для ставок

«Байер» проиграл 2 последних матча

«Олимпиакос» выиграл 1 из последних 4 матчей

«Байер» не забил в 1 из последних 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа «Байера» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: команды примерно равны и вполне могут сыграть вничью, которая никого не устроит.

Ставка: ничья за 3.60.

Прогноз: команды преимущественно действуют от обороны, поэтому вряд ли мы увидим много голов.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.