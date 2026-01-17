18 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Лечче». Начало игры — в 22:45 мск.
«Милан»
Турнирное положение: команда из одноименного города борется за чемпионский титул и старается изо всех сил не выпасть из гонки за Скудетто.
В настоящий момент миланцы имеют в своем активе 43 балла и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.
За 20 матчей «красно-черные» смогли 33 раза поразить ворота соперника и 16 раз пропустили в свои.
Последние матчи: среди недели миланский коллектив смог обыграть в чемпионате страны «Комо» (3:1).
До этого же «россонери» поделили очки с «Фиорентиной» (1:1) и «Дженоа» (1:1).
Перед этим же команда из Милана смогла победить «Кальяри» (1:0) и «Верону» (3:0).
Не сыграют: травмированы у «дьяволов» Никлас Фюллькруг, Сантьяго Хименес и Страхинья Павлович.
Состояние команды: подопечные Массимилиано Аллегри сейчас всего на три очка отстают от лидирующего «Интера», поэтому вся борьба еще впереди. В этом сезоне «Милан» обладает отличным составом, показывает прекрасную игру и его точно можно называть одним из фаворитов Серии А.
В прошлом сезоне «Милан» финишировал только восьмым, а сейчас уже вылетел из Кубка и может сосредоточиться только на чемпионате, что идет команде в плюс.
«Лечче»
Турнирное положение: коллектив из одноименного города в этом сезоне ведет борьбу за то, чтобы остаться в сильнейшем итальянском дивизионе.
«Желто-красные» сейчас идут только на семнадцатой позиции, имея на своем счету 17 зачетных баллов.
Команда из Лечче имеет крайне отрицательную разницу мячей и забила меньше всех в лиге — 13:28.
Последние матчи: сейчас у «волков» серия из трех поражений подряд — они проиграли «Интеру» (0:1), «Парме» (1:2) и «Роме» (0:2).
До этого же «салентийцы» сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1) и уступили «Комо» (0:3).
Не сыграют: травмирован Бальтазар Пьерре, дисквалифицирован Данилу Вейга.
Состояние команды: подопечные Эусебио ди Франческо показывают крайне нестабильную игру и сейчас находятся в неком кризисе. «Лечче» только на три балла опережает зону вылета, поэтому вся борьба за выживание только начинается.
В прошлом сезоне «Лечче» занял как раз 17-е место, которое, думается, команду устроит и в этой кампании.
Статистика для ставок
- «Милан» не проигрывает на протяжении 5 матчей
- «Лечче» не выигрывает на протяжении 5 матчей
- В последнем очном матче «Милан» разгромил «Лечче» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.10, а победа «Лечче» — в 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.88 и 1.92.
Прогноз: «Милан» в хорошей форме и намного сильнее соперника, поэтому должен уверенно побеждать.
Ставка: победа «Милана» с форой-1,5 за 2.00.
Прогноз: «Милан» в последнее время много забивает, но и почти всегда пропускает, поэтому матч может получиться результативным.
Ставка: тотал больше 3 за 2.45.