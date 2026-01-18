В воскресенье, 18 января, «Милан» примет «Лечче» в рамках 21-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:25 Главным судьей матча будет Лука Цуфферли.

Стартовые составы команд

«Милан»: Меньян, де Винтер, Габбиа, Томори, Эступиньян, Рабьо, Риччи, Яшари, Салемакерс, Леау, Пулишич.

«Лечче»: Фальконе, Габриэл, Галло, Зиберт, Ндаба, Кулибали, Рамадани, Гандельман, Штулич, Пьеротти, Соттиль.

«Милан»

Команда из одноименного города борется за чемпионский титул и старается изо всех сил не выпасть из гонки за Скудетто. В настоящий момент миланцы имеют в своем активе 43 балла и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. За 20 матчей «красно-черные» смогли 33 раза поразить ворота соперника и 16 раз пропустили в свои. Среди недели миланский коллектив смог обыграть в чемпионате страны «Комо» (3:1). До этого же «россонери» поделили очки с «Фиорентиной» (1:1) и «Дженоа» (1:1). Перед этим же команда из Милана смогла победить «Кальяри» (1:0) и «Верону» (3:0).

Подопечные Массимилиано Аллегри сейчас всего на три очка отстают от лидирующего «Интера», поэтому вся борьба еще впереди. В этом сезоне «Милан» обладает отличным составом, показывает прекрасную игру и его точно можно называть одним из фаворитов Серии А. В прошлом сезоне «Милан» финишировал только восьмым, а сейчас уже вылетел из Кубка и может сосредоточиться только на чемпионате, что идет команде в плюс. Травмированы у «дьяволов» Никлас Фюллькруг, Сантьяго Хименес и Страхинья Павлович.

«Лечче»

Коллектив из одноименного города в этом сезоне ведет борьбу за то, чтобы остаться в сильнейшем итальянском дивизионе. «Желто-красные» сейчас идут только на семнадцатой позиции, имея на своем счету 17 зачетных баллов. Команда из Лечче имеет крайне отрицательную разницу мячей и забила меньше всех в лиге — 13:28. Сейчас у «волков» серия из трех поражений подряд — они проиграли «Интеру» (0:1), «Парме» (1:2) и «Роме» (0:2). До этого же «салентийцы» сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1) и уступили «Комо» (0:3).

Подопечные Эусебио ди Франческо показывают крайне нестабильную игру и сейчас находятся в неком кризисе. «Лечче» только на три балла опережает зону вылета, поэтому вся борьба за выживание только начинается. В прошлом сезоне «Лечче» занял как раз 17-е место, которое, думается, команду устроит и в этой кампании. Травмирован Бальтазар Пьерре, дисквалифицирован Данилу Вейга.

Личные встречи

В нынешнем сезоне соперники успели провести 2 матча. В рамках Серии А, в Лечче победил «Милан» 0:2, так же команды сыграли в 1/16 финала Кубка Италии, 23 сентября в Милане победили хозяева со счетом 3:0.

За всю историю команды сыграли между собой 43 матча. В 27 играх победил «Милан», в 2 «Лечче», оставшиеся 14 матчей завершились вничью.

