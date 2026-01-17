прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.45

18 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Фрайбург». Начало игры — в 19:30 мск.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» бьются за выживание в элите. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Аугсбург» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» не смогли переиграть «Унион» (1:1).

До того команда была разбита «Боруссией» М (0:4). А вот поединок с «Вердером» принес сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Аугсбург» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фуггеры» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.

Причем «Аугсбург» традиционно сложно противостоит «Фрайбургу». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Фуггеры» намерены оторваться от опасной зоны.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фрайбург» на 6 очков отстает от искомой 6 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фрайбург» уступил «РБ Лейпцигу» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Гамбургу» (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Вольфсбург» (4:3).

При этом «Фрайбург» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» в последних поединках выглядели относительно выгодно. Вот только пресловутой стабильности явно не хватает.

При этом «Фрайбург» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда все никак не запрыгнет в зону еврокубков. Зато Винченцо Грифо наколотил уже 6 мячей в ворота соперников.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Бразильцы из Брайсгау» намерены подтянуться к топ-6.

Статистика для ставок

«Фрайбург» уже больше года не обыгрывает «фуггеров»

«Бразильцы из Брайсгау» в среднем забивают чаще гола за матч

«Аугсбург» не побеждал в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Фрайбург» способен прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные гости мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, и явно активно понесутся в атаку.

2.45 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Аугсбург» — «Фрайбург» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Фрайбурга» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.05 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Аугсбург» — «Фрайбург» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе не забьют за 2.05