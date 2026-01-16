ставка за 1.88 на матч Серии А 17 января

17 января в матче 21-го тура итальянской Серии А сыграют «Наполи» и «Сассуоло». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы занимают 3-е место в таблице Серии А с 40 очками в активе после 20-и туров. «Наполи» отстает от лидерства в чемпионате на 6 пунктов.

Борьба за лидерство в Серии А продолжается. «Наполи» может даже вылететь из зоны Лиги чемпионов (топ-4), ведь на пятки наступают несколько конкурентов.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Италии неаполитанцы сыграли вничью с «Пармой» (0:0). До этого «Наполи» также поделил очки с «Интером» (2:2).

В последних 5-и встречах в рамках Серии А команда ни разу не проиграла, трижды сыграла вничью и дважды победила. За этот отрезок «Наполи» сумел забить 8 голов при 4-х пропущенных.

Не сыграют: Ангисса, Де Брейне и Лукаку (у всех — травмы).

Состояние команды: «Наполи» действительно может побороться за чемпионство в нынешнем сезоне, но команде необходимо чаще побеждать, а не заканчивать встречи вничью.

В последних 5-и очных поединках «Наполи» непременно обыгрывал «Сассуоло». Смогут ли неаполитанцы вновь набрать важные очки? На своем поле команда попытается доминировать.

«Сассуоло»

Турнирное положение: После 20-и туров в Серии А команда занимает 11-е место в таблице с 23 очками в активе. «Сассуоло» опережает зону вылета на 9 баллов, а также отстает от зоны еврокубков на 11 пунктов.

Команда также располагается на 11-й позиции в лиге по результатам гостевых встреч. «Сассуоло» набрал 12 очков из 33-х возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Роме» со счетом 0:2, пропустив все голы во 2-м тайме. До этого «Сассуоло» также проиграл «Ювентусу» (0:3).

Команда не может победить в Серии А на протяжении 6-и последних матчей. За этот отрезок «Сассуоло» по 3 раза проиграли и сыграли вничью, пропустив 10 голов при 4-х забитых.

Не сыграют: Канде, Пьераньоло и Торстведт (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Сассуоло» начинает пробуксовывать. При этом, команда вполне комфортно ощущает себя в турнирной таблице, находясь в приличном расстоянии от зоны вылета.

У команды есть результативный нападающий Доменико Берарди, который всю карьеру провел в «Сассуоло». В последних матчах форвард не принимал участие из-за травмы, а сейчас может выйти на поле.

Статистика для ставок

«Наполи» не проигрывает в Серии А на протяжении 5-и матчей подряд

«Сассуоло», напротив, не одержал ни одной победы в последних 6-и встречах

В последних 5-и очных встречах «Наполи» непременно обыгрывал «Сассуоло»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.20, а победа «Сассуоло» — в 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: В 1-м тайме команды откроют счет.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.88.

Прогноз: Можно предположить, что «Наполи» одержит уверенную победу. У «Сассуоло» продолжается неудачная серия без побед.

Ставка: Победа «Наполи» с форой (-1) за 1.77.