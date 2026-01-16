прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 3.14

17 января в 18-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кельн» и «Майнц». Начало игры — в 17:30 мск.

«Кельн»

Турнирное положение: «Козлы» ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Кельн» на 5 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Козлы» уступили «Баварии» (1:3).

До того команда поделила очки с «Хайденхаймом» (2:2). А вот поединок с «Лугано» принес успех (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Кельн» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Козлы» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Кельн» традиционно сложно противостоит «Майнцу». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Козлы» намерены оторваться от группы аутсайдеров.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» бьются за сохранение прописки в элите. Команда ныне пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Майнц» всего на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Майнц» переиграл «Хайденхайм» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Унионом» (2:2). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Санкт-Паули» (0:0).

При этом «Майнц» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Карнавальники» в последних поединках выглядели довольно выгодно. Команда не уступила в 6 своих последних матчах.

При этом «Майнц» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда все никак не выберется из опасной зоны. Зато динамика результатов говорит о явном выздоровлении «карнавальников».

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Карнавальники» намерены отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Майнц» не проигрывает 6 матчей кряду

«Карнавальники» в среднем забивают один мяч за матч

«Кельн» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кельн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Майнц» способен прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные гости мотивированы выкарабкаться из опасной зоны, и явно активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Майнца» за 3.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25