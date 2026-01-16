прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.12

17 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Марсель». Начало игры — в 23:05 мск.

«Анже»

Турнирное положение: «Черно-белые» сражаются за выживание. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Анже» на 8 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черно-белые» в серии пенальти уступили «Тулузе».

До того команда была бита «Гавром» (1:2). Зато поединок с «Лез-Эрбье» завершился успехом в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Анже» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черно-белые» несколько поугасли в плане результатов. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.

Причем «Анже» традиционно неудачно противостоит «Марселю». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Черно-белые» намерены закрепиться в середняках лиги.

«Марсель»

Турнирное положение: «Олимпийцы» бьются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Марсель» на 8 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Олимпийцы» разгромили «Байе» (9:0).

До того команда в серии пенальти уступила ПСЖ. А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Нанта» (0:2).

При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Олимпийцы» в последних поединках смотрелись симпатично. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Марсель» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает гол за матч.

Команда уже больше 5 лет не проигрывает «Анже». Да и в нынешней диспозиции «олимпийцы» намерены взять три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс Мэйсон Гринвуд уже успел настрелять 11 мячей в текущем чемпионате.

Статистика для ставок

«Марсель» в среднем забивает 2 мяча за матч

Марсельцы не побеждали в 2 последних поединках

«Анже» уже больше 5 лет не обыгрывает «Марсель»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Марсель» борется за самые высокие места, так что явно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Анже» нынче крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10