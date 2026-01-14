прогноз на матч Кубка Нидерландов, ставка за 3.33

14 января в 1/8 финала Кубка Нидерландов по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «Аякс». Начало игры — в 23:00 мск.

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: «Фермеры» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «АЗ Алкмаар» на 7 очков отстает от 2 позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фермеры» одолели «Волендам» (1:0).

До того команда в перестрелке уступила «Фортуне» (3:4). А вот поединок с «Ягеллонией» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «АЗ Алкмаар» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фермеры» все никак не обретут стабильность в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «АЗ Алкмаар» традиционно успешно противостоит «Аяксу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Фермеры» намерены воспользоваться проблемами соперника.

«Аякс»

Турнирное положение: «Аяксиды» бьются за вторую позицию. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Аякс» на 6 очков отстает от второй строчки. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аякс» переиграл «Серен» (4:0).

До того команда не смогла обыграть «Неймеген» (2:2). А вот чуть ранее она учинила разгром «Эксельсиорс Масслейс» (7:2).

При этом «Аякс» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аяксиды» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда имеет приличный подбор атакующих исполнителей.

При этом «Аякс» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Правда, амстердамцы уже почти 4 года не могут обыграть «фермеров». Да и реализацию «аяксидам» срочно нужно подтянуть.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Аяксиды» намерены преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

Амстердамцы в среднем пропускают чаще гол за матч

Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

«АЗ Алкмаар» уже без малого 4 года не проигрывает «Аяксу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.90.

Прогноз: «Аякс» находится на некотром эмоциональном подъеме, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же давненько не обыгрывали «фермеров».

Ставка: Победа «Аякса» за 3.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00