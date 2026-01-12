13 января в 1/8 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Депортиво» и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск.

«Депортиво»

Турнирное положение: «Депор» бьется за выход в элиту.  Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Депортиво» на 4 очка отстает от топ-2.  А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Депор» не уступил «Лас-Пальмасу» (1:1).

До того команда не смогла одолеть «Кадис» (2:2).  А вот поединок с «Андоррой» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу.  В этих поединках «Депортиво» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Депор» нынче выглядят скромно.  Команда побеждает с заметной натугой.

Причем «Депортиво» традиционно неудачно противостоит «Атлетико».  В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы.  «Депор» намерен дать бой сильным мадридцам.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» мечтают о триумфе на нескольких фронтах.  Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико» на 3 очка отстает от первой тройки.  При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Атлетико» уступил мадридскому «Реалу» (1:2).

До того команда не сумела переиграть «Реал Сосьедад» (1:1).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Жироне» (3:0).

При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Матрасники» в последних поединках выглядели бледновато.  Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Атлетико» в среднем пропускает реже гола за матч.  Плюс Хулиан Альварес наколотил 7 мячей в чемпионате.

Команда одолела «Депортиво» в двух последних очных поединках.  Да и вообще, пора бы честолюбивым «матрасникам» возвращаться в победную обитель.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  «Матрасники» намерены преуспеть на всех фронтах.

Статистика для ставок

  • «Матрасники» в среднем пропускают реже гола за матч
  • «Депортиво» уступил «Атлетикоу» в 2 последних очных поединках
  • «Депор» не побеждал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33.  Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.63 и 2.12.

Прогноз: «Матрасники» намерены вернуться на победный путь, и явно активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные гости явно поборются за Кубок страны, да и поединки с «Депором» исторически складываются для них успешно.

Ставка: Фора «Атлетико» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.57