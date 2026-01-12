13 января в 1/8 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Депортиво» и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск.
«Депортиво»
Турнирное положение: «Депор» бьется за выход в элиту. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Депортиво» на 4 очка отстает от топ-2. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Депор» не уступил «Лас-Пальмасу» (1:1).
До того команда не смогла одолеть «Кадис» (2:2). А вот поединок с «Андоррой» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Депортиво» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Депор» нынче выглядят скромно. Команда побеждает с заметной натугой.
Причем «Депортиво» традиционно неудачно противостоит «Атлетико». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Депор» намерен дать бой сильным мадридцам.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» мечтают о триумфе на нескольких фронтах. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетико» на 3 очка отстает от первой тройки. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико» уступил мадридскому «Реалу» (1:2).
До того команда не сумела переиграть «Реал Сосьедад» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Жироне» (3:0).
При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Матрасники» в последних поединках выглядели бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.
При этом «Атлетико» в среднем пропускает реже гола за матч. Плюс Хулиан Альварес наколотил 7 мячей в чемпионате.
Команда одолела «Депортиво» в двух последних очных поединках. Да и вообще, пора бы честолюбивым «матрасникам» возвращаться в победную обитель.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Матрасники» намерены преуспеть на всех фронтах.
Статистика для ставок
- «Матрасники» в среднем пропускают реже гола за матч
- «Депортиво» уступил «Атлетикоу» в 2 последних очных поединках
- «Депор» не побеждал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.63 и 2.12.
Прогноз: «Матрасники» намерены вернуться на победный путь, и явно активно понесутся к воротам соперника.
Номинальные гости явно поборются за Кубок страны, да и поединки с «Депором» исторически складываются для них успешно.
Ставка: Фора «Атлетико» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.57