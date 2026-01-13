Во вторник, 13 января, «Депортиво» из Ла-Коруньи примет мадридский «Атлетико» в рамках 1/8 Кубка Испании. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

04' Попытка Квальяты забросить мяч за шиворот вратарю «Атлетико», мяч рядом со штангой пролетел.

02' «Атлетико» с мячом, технично гости им владеют пов сему периметру поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Атлетико».

22:59 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Риасор» в Ла Корунье, вмещающем 32 490.

22:40 Главным судьей матча будет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Стартовые составы команд

«Депортиво»: Парреньо, Альтимира, Нуби, Барсиа, Квальята, Хурадо, Патино, Мелья, Сориано, Эррера, Эддахшури.

«Атлетико»: Муссо, Руджери, Молина, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Кардозо, Баэна, Симеоне, Гризманн, Альварес.

«Депортиво»

«Депор» бьется за выход в элиту. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы. При этом «Депортиво» на 4 очка отстает от топ-2. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Депор» не уступил «Лас-Пальмасу» (1:1). До того команда не смогла одолеть «Кадис» (2:2). А вот поединок с «Андоррой» завершился коллизией (0:1). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Депортиво» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

«Депор» нынче выглядят скромно. Команда побеждает с заметной натугой. Причем «Депортиво» традиционно неудачно противостоит «Атлетико». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Депор» намерен дать бой сильным мадридцам.

«Атлетико»

«Матрасники» мечтают о триумфе на нескольких фронтах. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы. Причем «Атлетико» на 3 очка отстает от первой тройки. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч. Предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико» уступил мадридскому «Реалу» (1:2). До того команда не сумела переиграть «Реал Сосьедад» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Жироне» (3:0). При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

«Матрасники» в последних поединках выглядели бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду. При этом «Атлетико» в среднем пропускает реже гола за матч. Плюс Хулиан Альварес наколотил 7 мячей в чемпионате. Команда одолела «Депортиво» в двух последних очных поединках. Да и вообще, пора бы честолюбивым «матрасникам» возвращаться в победную обитель. Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Матрасники» намерены преуспеть на всех фронтах.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли между собой 106 матчей. В 54 играх победил «Атлетико», в 26 «Депортиво», оставшиеся 26 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00