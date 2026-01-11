прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.62

12 января в 19-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Сельта». Начало игры — в 23:00 мск.

«Севилья»

Турнирное положение: «Тазы» ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Севилья» набрала всего 20 очков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тазы» уступили «Леванте» (0:3).

До того команда была бита мадридским «Реалом» (0:2). Плюс поединок с «Алавесом» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Севилья» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Габриэль Суасо — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Тазы» нынче поникли в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем «Севилья» традиционно неудачно противостоит «Сельте». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Тазы» намерены подтянуться к зоне еврокубков.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сельта» на 2 очка отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кельты» одолели «Валенсию» (4:1).

До того команда не смогла обыграть «Овьедо» (0:0). А вот чуть ранее она в серии пенальти уступила «Альбасете».

При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельты» в последних поединках смотрелись вполне прилично. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Сельта» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

Продуктивный сезон проводит Борха Иглесиас. Форвард «кельтов» уже успел настрелять 7 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Кельты» намерены продлить свой беспроигрышный сериал.

Статистика для ставок

«Тазы» уступили в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Сельта» не проигрывает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

Прогноз: «Сельта» способна прибавить в плане реализации, да и оппонент нынче выглядит бледно.

Номинальные гости мотивированы подтянуться к топ-6, и уж точно активно понесутся в атаку.

2.62 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.62 на матч «Севилья» — «Сельта» принесёт чистый выигрыш 1620₽, общая выплата — 2620₽

Ставка: Победа «Сельты» за 2.62.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.05 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Севилья» — «Сельта» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05