прогноз на матч Серии А, ставка за 2.05

12 января в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Кремонезе». Начало игры — в 22:45 мск.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» в данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 36 очков за 19 встреч при разнице мячей 27:16.

Последние матчи: в последней встрече туринцы выступили успешно, разгромив в гостях «Сассуоло» со счетом 3:0.

До того команда разошлась миром с «Лечче» (1:1) и обыграла «Пизу» (2:0)

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированные — Гатти, Милик, Ругани, Влахович

Состояние команды: после назначения Лучано Спаллетти на пост главного тренера у команды дела пошли намного лучше — пять побед в последних шести встречах тому подтверждение.

После весьма турбулентного старта, «бьянконери» если будут биться не за чемпионство, то за позицию в зоне Лиги чемпионов уж точно.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» в данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка за 19 встреч при отрицательной разнице мячей 20:23.

Последние матчи: в прошлом туре «Кремонезе» выступил неудачно, упустив победу в домашней встрече против «Кальяри» — 2:2.

До того команда проиграла «Фиорентине» (0:1) и «Наполи» (0:2).

Не сыграют: травмирован — Коллоколо.

Состояние команды: сейчас команда переживает спад после яркого старта, во время которого клуб набрал 20 очков в 14 встречах.

Вполне вероятно, что результаты «Кремонезе» и дальше пойдут на спад, но вряд ли коллектив будет просто так «разбазаривать» свое преимущество перед конкурентами в борьбе за выживание.

Статистика для ставок

«Ювентус» выиграл 4 из 5 последних матчей Серии А

«Кремонезе» не побеждает на протяжении 5 матчей

В последнем очном матче «Наполи» победил «Интер» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.20, а победа «Кремонезе» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.63 и 2.17.

Прогноз: «Ювентус» сейчас на ходу, «Кремонезе» — нет, но вряд ли гости просто так отдадут победу, а если и проиграют, то с минимальным счетом.

2.05 Победа «Кремонезе» с форой -1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Ювентус» — «Кремонезе» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Кремонезе» с форой -1,5 за 2.05.

Прогноз: вряд ли игра получится «нулевой», поэтому команды должны забить друг другу.

2.26 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Ювентус» — «Кремонезе» принесёт прибыль 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Обе забьют за 2.26.