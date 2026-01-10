прогноз на матч Серии A, ставка за 2.40

11 января в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Лацио». Начало игры — в 20:00 мск.

«Верона»

Турнирное положение: «Мастифы» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Верона» на 3 очка отстает от 17 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мастифы» не уступили «Наполи» (2:2).

До того команда была разбита «Торино» (0:3). Да и поединок с «Миланом» завершился болезненным поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Верона» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Мастифы» нынче находятся на спаде. Команда не может победить уже 3 матча кряду.

Причем «Верона» традиционно неудачно противостоит «Лацио». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Мастифы» мотивированы выбраться из опасной зоны.

«Лацио»

Турнирное положение: «Орлы» бьются за попадание в еврокубки. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» на 8 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» не смогли переиграть «Фиорентину» (2:2).

До того команда уступила «Наполи» (0:2). А вот чуть ранее она не смогла переиграть «Удинезе» (1:1).

При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Маттиа Цакканьи — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Орлы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

При этом «Лацио» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, команда все никак не наберет оптимальные кондиции.

«Орлы» в 4 последних очных поединках одолели «Верону». Вот и в нынешней диспозиции команда намерена взять три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Орлы» постараются прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

«Мастифы» в среднем забивают реже гола за матч

«Орлы» не побеждали в 4 своих последних поединках

«Лацио» в 4 последних очных поединках одолел «Верону»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Лацио» выглядит монолитнее оппонента, так что наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и «мастифы» нынче выглядят бледновато.

2.40 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Верона» — «Лацио» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа «Лацио» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.50 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Верона» — «Лацио» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50