прогноз на матч Серии А, ставка за 1.90

10 января в матче 20-го тура итальянской Серии А сыграют «Рома» и «Сассуоло». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Рома»

Турнирное положение: Римляне занимают 5-е место в таблице Серии А с 36-ю очками в активе после 19-и туров. «Рома» набрала столько же баллов, сколько и «Ювентус», который находится в зоне Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что команда выступает чуть лучше на своем поле, нежели в гостях. По результатам домашних встреч «Рома» занимает 6-е место в лиге, набрав 18 очков из 27-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А римляне обыграли «Лечче» (2:0). До этого «Рома» уступила «Аталанте» на чужом поле со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 12-й минуте.

В последних 5-и встречах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот отрезок «Рома» сумела забить 7 голов при 4-х пропущенных.

Не сыграют: НДика, Эль Айнаой (оба — в сборной), Бове (проблемы с сердцем), Кристанте (перебор желтых карточек), Довбик, Голлини и Пеллегрини (у всех — травмы).

Состояние команды: «Рома» начала чаще набирать очки, борясь за топ-4 в чемпионате (зона ЛЧ). Предстоящий матч — отличная возможность для римлян приблизиться к «Ювентусу».

У «Ромы» есть нападающий Матиас Суле, который может решить исход матча. Этот форвард является лучшим бомбардиром своей команды, за 19 встреч забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

«Сассуоло»

Турнирное положение: Команда находится в середине таблицы Серии А, располагаясь на 11-й позиции с 23 баллами в активе после 19-и туров.

«Сассуоло» отстает от зоны еврокубков (топ-6) на 10 баллов, а опережает зону вылета также на 10 пунктов. Команда балансирует ровно в середине.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Сассуоло» крупно уступил «Ювентусу» со счетом 0:3. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Пармой» (1:1), упустив минимальное преимущество на 24-й минуте.

«Сассуоло» не может победить на протяжении 5-и последних матчей. За этот период команда трижды сыграла вничью и дважды проиграла, забив за этот отрезок 4 гола при 8-и пропущенных.

Не сыграют: Кулибали (в сборной) и Пьераньоло (травма).

Состояние команды: В последнее время «Сассуоло» теряет важные очки, отдаляясь от зоны еврокубков. При этом, команда может ощущать себя уверенно, находясь в комфортной дальности от зоны вылета.

«Сассуоло» не очень здорово выступает против «Ромы» в очных противостояниях. В последних 5-и встречах команда трижды проиграла римлянам, а также по одному разу выиграла и сыграла вничью.

Статистика для ставок

«Рома» трижды победила в последних 5-и встречах

«Сассуоло» не может победить на протяжении 5-и последних матчей

В последних 3-х очных встречах «Рома» непременно обыгрывала «Сассуоло»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.10, а победа «Сассуоло» — в 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Рома» одержит уверенную победу.

Ставка: Победа «Ромы» с форой (-1) за 1.90.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют активно и откроют счет.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.79.