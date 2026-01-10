10 января в 1/16 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Орлеан» и «Монако». Начало встречи — 17:30 мск.

«Орлеан»

Турнирное положение: «Орлеан» начал свои выступления в Кубке Франции со стадии 1/128 финала и уже прошел три стадии турнира.

Команда по итогам 15-ти туров третьего дивизиона страны занимает третью строчку, что в зоне плей-офф за повышение в классе, с отставанием в четыре очка от второго, проходного в Лигу 2 места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/16 финала Кубка Франции клуб на своей арене одержал победу над «Дьепом» (3:0).

Перед этим в поединке 15-го тура третьего дивизиона коллектив набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах переиграл «Версаль» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Орлеан» только выигрывал.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев на итоговый успех, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Фахд Эль-Кумисти — лучший бомбардир команды в Кубке Франции с двумя голами.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако», в отличие от соперника, начал свои выступления в Кубке Франции со стадии 1/32 финала.

Команда по итогам 17-ти туров Лиги 1 занимает девятую позицию с отставанием в семь баллов от зоны еврокубков (топ-6) и в девять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура элитного дивизиона монегаски на своем поле потерпели поражение от «Лиона» с результатом 1:3.

Перед этим в поединке предыдущей стадии национального кубка княжеский коллектив оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах одержал победу над «Осером» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монако» три раза проиграл при двух победах.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на итоговый успех, тем не менее, они все же высоки, пусть даже и на чужом поле, если учесть явное преимущество в классе.

Мика Биерет — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Орлеан» выиграл

в 10-ти из 12-ти последних матчей «Орлеана» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Монако» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.95, победа «Орлеана» — в 7.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.50.

Прогноз: в 10-ти из 12-ти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь они превосходят соперника в классе, и при этом в 10-ти из 12-ти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов.

Ставка: «Монако» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.00