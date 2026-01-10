прогноз на матч Серии A, ставка за 1.86

10 января в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Рома». Начало игры — в 22:45 мск.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» по итогам 19-ти матчей чемпионата Италии смогла заработать 28 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе команды семь побед, семь матчей вничью и пять поражений. Разница мячей — 23:19.

Последние матчи: в последнем поединке «Аталанта» смогла обыграть «Болонью» со счетом 2:0. Ранее команда минимально обыграла «Рому» (1:0) и проиграла миланскому «Интеру» со счетом 0:1.

Не сыграют: Митчел Баккер, Рауль Белланова, Джанлука Скамакка и Сеад Колашинац — все травмированы.

Состояние команды: в последних шести матчах «Аталанта» смотрится отлично. У команды в десяти последних матчах восемь побед и два поражения. «Бергамо Кальчо» отказывается играть вничью: 15 встреч заканчиваются победами или поражениями.

«Торино»

Турнирное положение: Команда из Турина идет на 12-й строчке в чемпионате Италии, имея в активе 23 балла после 19-ти матчей. «Торино» смогло одержать шесть побед, пять матчей вничью и восемь поражений. Разница мячей — 21:30.

Последние матчи: в своем последнем поединке «Торино» проиграло «Удинезе» со счетом 1:2. Ранее команда разгромила «Верону» со счетом 3:0 и проиграла «Кальяри» (1:2).

Не сыграют: сразу пять игроков «Торино» травмировано перед этим матчем. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Состояние команды: в восьми матчах к ряду «Торино» имеет на своем балансе три победы и пять поражений. Примечательно, что команда пропустила 13 мячей в этом поединке.

Статистика для ставок

«Аталанта» проиграла один матч в последних шести встречах

«Торино» проиграло последнюю встречу

Обе команды забивают по одному мячу в среднем в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.84 и 1.90.

с Сыграем на ожидании забитых мячей от обеих команд. Оба коллектива отлично показывают себя в атаке. Это основная ставка.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.86.

Прогноз: Сыграем на ожидании больше 3 мячей в матче. Это дополнительная ставка.

