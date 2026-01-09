9 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Престон» и «Уиган». Начало игры — в 22:30 мск.
«Престон»
Турнирное положение: «Северяне» сражаются за выход в элиту. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Престон» на 3 очка отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Северяне» переиграли «Бристоль Сити» (2:0).
До того команда уверенно расправилась с «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). А вот поединок с «Рексхэмом» завершился паритетом (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Престон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Северяне» нынче выглядят симпатично. Команда победила 2 раза кряду.
Причем «Престон» традиционно удачно противостоит «Уиган». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Северяне» намерены как можно дальше пройти в Кубке Англии.
«Уиган»
Турнирное положение: «Латикс» окопались в середняках третьего по силе английского дивизиона. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Уиган» на 3 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Уиган» уступил «Кардиффу» (0:1).
До того команда не сумела одолеть «Барнсли» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Бертону» (2:0).
При этом «Уиган» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Латикс» в последних поединках выглядели откровенно бледно. Команда не может победить 2 матча кряду.
При этом «Уиган» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.
Команда уступила «Престону» в двух последних очных поединках. Да и вообще, пора бы честолюбивым «латикс» возвращаться в победную обитель.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Латикс» намерены дать бой полпреду Чемпионшипа.
Статистика для ставок
- «Латикс» в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Престон» победил в 2 своих последних поединках
- «Уиган» не побеждает 2 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Престон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.
Прогноз: «Северяне» намерены продлить свой победный путь, и явно сразу активно понесутся к воротам соперника.
Номинальные хозяева нынче прибавили, да и поединки с «латикс» исторически складываются для них успешно.
Ставка: Победа «Престона» в 1 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20