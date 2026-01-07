прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 2.00

8 января в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия». Начало игры — в 20:30 мск.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» проводит весьма продуктивный сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Наср» на один пункт отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Наср» уступил «Аль-Ахли» (2:3).

До того команда не смогла обыграть «Аль-Иттифак» (2:2). А вот поединок с «Аль-Ахдудом» завершился успехом (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Аль-Наср» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Наср» все никак не обретет надлежащую стабильность. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Аль-Наср» традиционно неудачно противостоит «Аль-Кадисии». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и Криштиану Роналду с Жоау Феликсом наколотили по 13 мячей в чемпионате.

«Аль-Кадисия»

Турнирное положение: «Аль-Кадисия» проводит не столь продуктивный сезон. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Кадисия» на 4 очка отстает от топ-3. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Кадисия» разгромила «Аль-Рияд» (4:0).

До того команда переиграла «Аль-Шабаб» (3:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Дамаком» (1:1).

При этом «Аль-Кадисия» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Кадисия» в последних поединках смотрелась выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Аль-Кадисия» в среднем пропускает гол за матч. Да и в кадровом плане команда выглядит прилично.

Команда переиграла «Аль-Наср» в 3 последних очных поединках. Причем все виктории получились с разницей в один мяч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Аль-Кадисия» намерен воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Аль-Кадисия» победила 3 раза кряду

«Аль-Наср» забивает в среднем 3 мяча за матч

«Аль-Наср» в 3 последних очных встречах уступил «Аль-Кадисии»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.36 и 2.90.

Прогноз: «Аль-Наср» бьется за чемпионство, так что наверняка оперативно понесется к воротам соперника.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

3.00 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 4.5 за 3.00