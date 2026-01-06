7 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 22:30 мск.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» после 20-ти туров английской Премьер-лиги имеет 28 очков в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в три балла от зоны еврокубков (топ-5) и с отрывом в 14 очков от зоны понижения в классе (18-20-е места).

Последние матчи: в предыдущем поединке в 20-м туре английской Премьер-лиги клуб на своем поле потерпел поражение от «Брентфорда» (2:4).

Перед этим в рамках предыдущего тура национального чемпионата «Ириски» теперь в чужих стенах одержали победу над «Ноттингем Форест» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированы — Алькарас, Брантуэйт, Коулмэн и Дьюзбери-Холл, уехали на Кубок Африки — Гуйе и Ндиайе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эвертон» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохих шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Кирнан Дьюзбери-Холл и Илиман Ндиайе — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» после 20-ти туров английской Премьер-лиги имеет шесть очков в активе и находится в самом низу таблицы.

Команда занимает последнюю, 20-ю позицию, что в зоне понижения в классе (18-20-я строчки) с отставанием в 12 баллов от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства «Волки» на своем поле одержали разгромную победу над «Вест Хэмом» (3:0).

Перед этим в коллектив в предыдущем туре английской Премьер-лиги уже набрал только один балл, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:1 сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

Не сыграют: травмированы — Бельгард, Бентли, Чивоме, Гомеш, Мунетси и Тоти, уехал на Кубок Африки — Агбаду, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные Премьер-лигу, «Вулверхэмптон» ни разу не проиграл при одной победе и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, они все же невелики, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Эвертона» забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей «Вулверхэмптона» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Вулверхэмптона» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.50, выигрыш «Вулверхэмптона» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Между тем, в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Вулверхэмптона».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.