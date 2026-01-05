прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.25

6 января в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Гранада» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 21:00 мск.

«Гранада»

Турнирное положение: «Насриды» сражаются за выживание в Сегунде. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Гранада» набрала всего 21 очко в 20 матчах второго по рангу испанского дивизиона. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Насриды» уступили «Альмерии» (2:3).

До того команда подписала мировую с «Альбасете» (1:1). А вот поединок с хихонским «Спортингом» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Гранада» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Насриды» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не может победить 4 раза кряду.

Причем «Гранада» традиционно неудачно противостоит «Райо Вальекано». В пяти последних очных поединках команда добыла одну ничью при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Насриды» намерены дать бой полпреду элиты.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчелы» ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Райо Вальекано» на 3 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Райо Вальекано» не сумел одолеть «Хетафе» (1:1).

До того команда была разбита «Эльче» (0:4). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Дритой» (3:0).

При этом «Райо Вальекано» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчелы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает дважды кряду.

При этом «Райо Вальекано» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

«Пчелы» уже долгих 12 лет не проигрывают «Гранаде». Да и в нынешней диспозиции команда должна проходить столь нестабильного оппонента.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Пчелы» намерены как можно дальше пройти в Кубке Испании.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Пчелы» в среднем забивают реже гола за матч

«Гранада» не может победить 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.16 и 1.61.

Прогноз: «Райо Вальекано» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева переживают непростой период, к тому же давненько не обыгрывали «пчел».

Ставка на матч #1

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Гранада» — «Райо Вальекано» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Райо Вальекано» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка на матч #2

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Гранада» — «Райо Вальекано» принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16