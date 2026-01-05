6 января в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Гранада» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 21:00 мск.
«Гранада»
Турнирное положение: «Насриды» сражаются за выживание в Сегунде. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Гранада» набрала всего 21 очко в 20 матчах второго по рангу испанского дивизиона. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Насриды» уступили «Альмерии» (2:3).
До того команда подписала мировую с «Альбасете» (1:1). А вот поединок с хихонским «Спортингом» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Гранада» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Насриды» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не может победить 4 раза кряду.
Причем «Гранада» традиционно неудачно противостоит «Райо Вальекано». В пяти последних очных поединках команда добыла одну ничью при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Насриды» намерены дать бой полпреду элиты.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Пчелы» ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Райо Вальекано» на 3 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Райо Вальекано» не сумел одолеть «Хетафе» (1:1).
До того команда была разбита «Эльче» (0:4). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Дритой» (3:0).
При этом «Райо Вальекано» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пчелы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает дважды кряду.
При этом «Райо Вальекано» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
«Пчелы» уже долгих 12 лет не проигрывают «Гранаде». Да и в нынешней диспозиции команда должна проходить столь нестабильного оппонента.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Пчелы» намерены как можно дальше пройти в Кубке Испании.
Статистика для ставок
- «Райо Вальекано» не побеждал в 2 своих последних поединках
- «Пчелы» в среднем забивают реже гола за матч
- «Гранада» не может победить 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.16 и 1.61.
Прогноз: «Райо Вальекано» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева переживают непростой период, к тому же давненько не обыгрывали «пчел».
Ставка: Победа «Райо Вальекано» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.16