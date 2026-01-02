3 января в 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу сыграют Мали и Тунис. Начало игры — в 22:00 мск.

Мали

Турнирное положение: Мали занял вторую позицию в группе, уступив первое место Марокко, а также опередив третьи в таблице Коморские острова и четвертую — Замбию.

Команда по итогам трех туров групповой стадии набрала три очка, ни разу не выиграв и во всех случаях сыграв вничью, а также ни разу не проиграв.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Кубка африканских наций сборная разошлась мировой с Коморскими островами — 0:0.

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив также набрал один балл, когда на этот раз с результатом 1:1 сыграв вничью с Марокко.

Не сыграют: травмированных нет, дисквалифицирован — Айдара.

Состояние команды: в шести предыдущих играх, пять из которых были официальными, а одна — товарищеской, Мали не проиграл, а в четырех последних сыграл вничью.

Такая форма сулит номинальным хозяевам не лучшие шансы на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, хотя ничья в основное время вполне вероятна.

Лассин Синайоко — лучший бомбардир команды в Кубке африканских наций с двумя голами.

Тунис

Турнирное положение: Тунис также занял вторую позицию в группе, уступив первое место Нигерии, а также опередив третью в таблице Танзанию и четвертую — Уганду.

Команда по итогам трех туров групповой стадии Кубка африканских наций набрала четыре очка, по разу выиграв, сыграв вничью и потерпев поражение.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда турнира сборная разошлась мировой с Танзанией (1:1).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии Кубка африканских наций коллектив и вовсе остался без очков, когда на этот раз с результатом 2:3 проиграл Нигерии.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх, пять из которых были официальными, а одна — товарищеской, Тунис проиграл лишь раз при трех победах и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на итоговый успех и на ничью в основное время, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Элиас Ашури — лучший бомбардир команды в Кубке африканских наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Мали сыграл вничью

в четырех из пяти последних матчей Туниса забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах Туниса забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Тунис — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.75. Ничья — в 2.75, победа Мали — в 3.05.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.75 и 1.42.

Прогноз: в четырех последних матчах Туниса забивали оба соперника. Так было и в последнем поединке этих сборных.

Между тем, в трех из пяти последних матчей Мали был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Туниса.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.75.