прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.10

3 января в 18-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Вильярреал». Начало игры — в 20:30 мск.

«Эльче»

Турнирное положение: «Илиситанцы» сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Эльче» на 6 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Илиситанцы» разгромили «Райо Вальекано» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Эйбару» (1:0). А вот поединок с «Мальоркой» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Эльче» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Илиситанцы» нынче поднаторели в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Эльче» традиционно сложно противостоит «Барселоне». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Илиситанцы» намерены подтянуться зоне еврокубков.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Подводники» бьются за самые высокие места. Команда ныне пребывает на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Вильярреал» на 2 очка отстает от 3 позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вильярреал» уступил «Барселоне» (0:2).

До того команда была бита «Расингом» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Копенгагена» (2:3).

При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Подводники» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда уступила 3 раза кряду.

При этом «Вильярреал» преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и Альберто Молейро настрелял уже 6 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Подводники» намерены удержаться в лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Илиситанцы» победили 2 раза подряд

«Подводники» уступили 3 раза кряду

«Вильярреал» пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.22 и 3.90.

Прогноз: «Вильярреал» борется за выход в Лигу чемпионов, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же мотивированы прервать свой неудачный сериал.

Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75