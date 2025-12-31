прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.25

1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Миллуолл». Начало игры — в 18:00 мск.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» сражаются за стыки. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Саутгемптон» на 6 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Святые» не уступили «Бирмингему» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Оксфорд Юнайтед» (1:2). А вот поединок с «Ковентри» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Саутгемптон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Святые» нынче выглядят скромно. Команда не знает вкуса побед уже 4 матча кряду.

Причем «Саутгемптон» традиционно успешно противостоит «Миллуоллу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Святые» намерены подтянуться к первой шестерке.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» все мечтают о высшем дивизионе. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Миллуолл» на 4 очка отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Миллуолл» переиграл «Бристоль Сити» (2:1).

До того команда не уступила «Ипсвичу» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Блэкберна» (0:2).

При этом «Миллуолл» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Львы» в последних поединках несколько прибавили. Команда набрала 4 очка в двух минувших турах.

При этом «Миллуолл» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Тем не менее, команда способна побороться за самые высокие места.

Команда в 3 последних матчах забила всего лишь 2 мяча. Плюс оборона соперника частенько совершает результативные сбои.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Львы» уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Саутгемптон» не побеждал в 4 своих последних поединках

«Миллуолл» не проигрывает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.00.

Прогноз: «Саутгемптон» намерен вернуться на победный путь, и вполне способен соорудить блицкриг.

Номинальные хозяева сражаются за стыки, да и оборона «Миллуолла» частенько совершает сбои.

Ставка: Победа «Саутгемптона» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00