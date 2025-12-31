1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер». Начало игры — в 20:30 мск.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Шеффилд Юнайтед» после 24-х туров второго английского дивизиона имеет 29 баллов в активе и скорее борется выживание, чем за повышение в классе.

Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в семь пунктов от зоны понижения в классе (22-24-е места) и с отставанием в девять очков от зоны плей-офф за выход в АПЛ (3-6-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национального первенства «Клинки» на чужом поле одержали победу над «Сток Сити» (2:1).

Перед этим в игре 23-го тура Чемпионшипа коллектив уже остался без очков, когда снова-таки на выездной арене с результатом 3:5 потерпел поражение от «Рексема».

Не сыграют: травмированы — Дэвис, Ми и Пек, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти предыдущих поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Шеффилд Юнайтед» проиграл лишь дважды при шести победах и двух ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.

Каллум О'Хэр — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Чемпионшипа с шестью голами.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» после 24-х туров второго английского дивизиона имеет 34 баллов в активе и борется за выход в Премьер-лигу.

Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в четыре пункта от зоны плей-офф за повышение в классе (3-6-е места), а также с отрывом в пять очков от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках 24-го тура национального первенства «Лисы» дома одержали победу над «Дерби Каунти» (2:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура английского чемпионата коллектив уже остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах проиграл «Уотфорду» — 1:2.

Не сыграют: травмированы — Кристиансе, Сумаре и Суттар, уехал на Кубок Африки — Дака, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Лестер» проиграл дважды при одной победе — в последней игре.

Это сулит гостям неплохие шансы даже на один балл, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Джордан Джеймс — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с семью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Шеффилд Юнайтед» не выиграл

в семи последних матчах «Лестера» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Лестера» забивали больше 3,5 голов .

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья — в 3.85, победа «Норвича» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 1.95.

Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Лестера».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.85