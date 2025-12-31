1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют КПР и «Норвич». Начало игры — в 18:00 мск.

КПР

Турнирное положение: «Куинз Парк Рейнджерс» после 24-х туров второго английского дивизиона имеет 35 баллов в активе и борется за повышение в классе.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в три очка от зоны плей-офф за право выступать в Премьер-лиге (3-6-я строчки), а также в восемь пунктов от второго, проходного в АПЛ места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национального первенства «Обручи» на чужом поле потерпели поражение от «Вест Бромвича» (1:2).

Перед этим в игре 23-го тура Чемпионшипа коллектив уже и вовсе остался без очков, когда снова-таки на выездной арене с результатом 1:1 сыграл вничью с «Портсмутом».

Не сыграют: травмированы — Ларкеш и Уолш, уехал на Кубок Африки — Смит, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на Чемпионшип, КПР выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Румарн Баррелл — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Чемпионшипа с девятью голами.

«Норвич»

Турнирное положение: «Норвич» после 24-х туров второго английского дивизиона имеет 21 балл в активе и борется за выживание.

Команда занимает 23-ю позицию с отставанием в четыре пункта от безопасной 21-й строчки, а также с отрывом в 28 очков от последнего «Шеффилд Уэнсдей».

Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках 24-го тура национального первенства «Канарейки» дома потерпели поражение от «Уотфорда» (0:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура английского чемпионата коллектив уже набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах обыграл «Чарльтон» — 1:0.

Не сыграют: травмированы — Црнац, Диалло, Дафффи, Форсайт, Шлупп и Топич, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Норвич» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Джовон Макама — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей КПР забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей КПР забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Норвича» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КПР — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья — в 3.45, победа «Норвича» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.85 и 1.85.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их семи последних домашних поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей КПР.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17