прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 3.25

1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Оксфорд Юнайтед». Начало игры — в 18:00 мск.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Трактористы» сражаются за повышение в классе. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ипсвич» на 2 очка отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Трактористы» одолели «Ковентри» (2:0).

До того команда не смогла обыграть «Миллуолл» (0:0). А вот поединок с «Шеффилд Уэнсдей» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ипсвич» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Трактористы» нынче крайне нестабильны. Команда в среднем пропускает гол за матч.

Причем «Ипсвич» традиционно неудачно противостоит «Оксфорд Юнайтеду». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Трактористы» намерены подтянуться к дуэту лидеров.

«Оксфорд Юнайтед»

Турнирное положение: «Юс» бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 22 месте турнирной таблицы.

Причем «Оксфорд Юнайтед» на 3 очка отстает от спасительной 21 позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Оксфорд Юнайтед» уступил «Суонси» (0:1).

До того команда сумела переиграть «Саутгемптон» (2:1). А вот чуть ранее она была бита «Чарльтоном» (0:1).

При этом «Оксфорд Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Юс» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команде уж чересчур натужно даются победы.

При этом «Оксфорд Юнайтед» в 2 последних очных встречах переиграл «Ипсвич». А вот в нынешней диспозиции команда будет рада и ничьей.

Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и вообще, ей явно не хватает пресловутой монолитности.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Юс» постараются отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Трактористы» в среднем пропускают гол за матч

«Ипсвич» уступил «юс» в 2 последних очных поединках

«Ипсвич» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.15.

Прогноз: «Ипсвич» выглядит монолитнее оппонента, и явно активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева бьются за выход в АПЛ, да и оборона «Оксфорд Юнайтед» частенько совершает сбои.

3.25 Фора «Ипсвича» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Ипсвич» — «Оксфорд Юнайтед» принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Фора «Ипсвича» -2.5 за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.60 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Ипсвич» — «Оксфорд Юнайтед» принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.60