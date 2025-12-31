1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Оксфорд Юнайтед». Начало игры — в 18:00 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Трактористы» сражаются за повышение в классе.  Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ипсвич» на 2 очка отстает от второй позиции.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Трактористы» одолели «Ковентри» (2:0).

До того команда не смогла обыграть «Миллуолл» (0:0).  А вот поединок с «Шеффилд Уэнсдей» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы.  В этих поединках «Ипсвич» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Трактористы» нынче крайне нестабильны.  Команда в среднем пропускает гол за матч.

Причем «Ипсвич» традиционно неудачно противостоит «Оксфорд Юнайтеду».  В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Трактористы» намерены подтянуться к дуэту лидеров.

«Оксфорд Юнайтед»

Турнирное положение: «Юс» бьются за выживание.  Команда ныне пребывает на 22 месте турнирной таблицы.

Причем «Оксфорд Юнайтед» на 3 очка отстает от спасительной 21 позиции.  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Оксфорд Юнайтед» уступил «Суонси» (0:1).

До того команда сумела переиграть «Саутгемптон» (2:1).  А вот чуть ранее она была бита «Чарльтоном» (0:1).

При этом «Оксфорд Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Юс» в последних поединках смотрелись не столь выгодно.  Команде уж чересчур натужно даются победы.

При этом «Оксфорд Юнайтед» в 2 последних очных встречах переиграл «Ипсвич».  А вот в нынешней диспозиции команда будет рада и ничьей.

Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  Да и вообще, ей явно не хватает пресловутой монолитности.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  «Юс» постараются отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • «Трактористы» в среднем пропускают гол за матч
  • «Ипсвич» уступил «юс» в 2 последних очных поединках
  • «Ипсвич» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32.  Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.15.

Прогноз: «Ипсвич» выглядит монолитнее оппонента, и явно активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева бьются за выход в АПЛ, да и оборона «Оксфорд Юнайтед» частенько совершает сбои.

3.25Фора «Ипсвича» -2.5Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 3.25 на матч «Ипсвич» — «Оксфорд Юнайтед»  принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Фора «Ипсвича» -2.5 за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.60ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.60 на матч «Ипсвич» — «Оксфорд Юнайтед»  принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.60