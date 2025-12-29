30 декабря в 19-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Брайтон». Начало игры — в 22:30 мск.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» бьются за выживание в элите. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Вест Хэм» на 5 зачетных баллов отстает от 17 позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молотобойцы» уступили «Фулхэму» (0:1).
До того команда была бита «Манчестер Сити» (0:3). Плюс поединок с «Астон Виллой» завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 паритета. В этих поединках «Вест Хэм» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Молотобойцы» нынче выглядят бледновато. Команда уступила в 3 своих последних поединках.
Причем «Вест Хэм» традиционно сложно противостоит «Брайтону». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Молотобойцы» намерены выкарабкаться из опасной зоны.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» в текущем сезоне выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Брайтон» на 5 зачетных пунктов отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брайтон» был бит «Арсеналом» (1:2).
До того команда подписала мировую с «Сандерлендом» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Ливерпуля» (0:2).
При этом «Брайтон» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Карлос Балеба — в сборной.
Состояние команды: «Чайки» в последних поединках выглядели не столь выгодно. Команда не побеждает 5 матчей кряду.
При этом «Брайтон» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команда явно способна прибавить во всех компонентах.
Команда уже более 2 лет не проигрывает лондонцам. Плюс безвыигрышный сериал уже несколько затянулся...
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Чайки» попытаются максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Брайтон» не побеждал в 5 своих последних матчах
- «Молотобойцы» в среднем забивают гол за матч
- «Вест Хэм» уступил в 3 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.14.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.
Прогноз: «Чайки» постараются вернуться на победный путь, и наверняка будут максимально активны в атаке.
Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, да и «молотобойцы» находятся не в лучших кондициях.
Ставка: Победа «Брайтона» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.70