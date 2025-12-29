30 декабря в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Уганда и Нигерия. Начало игры — в 19:00 мск.

Уганда

Турнирное положение: Уганда занимает четвертое место с отставанием в пять очков от лидера Нигерии и в два — от второго в группе Туниса, а также по разницей мячей уступая третьей Танзании.

Команда гарантированно выйдет в плей-офф Кубка африканских наций в случае победы, а также если Танзания обыграет Тунис, но так, что ее разница мячей в итоге будет хуже, чем у Уганды.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная сыграла вничью с Танзанией (1:1).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив уже остался без очков, когда на этот раз потерпел поражение от Туниса (1:3).

Не сыграют: травмированы — Авани и Кампрадосси, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх, которые были официальными и товарищескими, Уганда ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит номинальным хозяевам низкие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, тем не менее, фактор мотивации говорит в их пользу.

Уче Икпизу и Денис Омеди — авторы пока что двух голов команды в Кубке африканских наций.

Нигерия

Турнирное положение: Нигерия с шестью очками в активе лидирует в группе, на три балла опережая второй Тунис, а также на пять — Танзанию и Уганду.

Команда не только уже вышла в плей-офф Кубка африканских наций, но и обеспечила себе первое место, поэтому в последнем туре может позволить себе даже проиграть без ущерба турнирным позициям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная одержала победу над Тунисом (3:2).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив также набрал три балла, когда на этот раз с результатом 2:1 обыграл Танзанию.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних играх, девять из которых были официальными, а один — товарищеским, Нигерия проиграла лишь раз при шести победах и трех ничьих.

Такая форма сулит гостям отличные шансы на успех или по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, тем не менее, соперник явно более мотивирован.

Адемола Лукман — лучший бомбардир команды в Кубке африканских наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Уганды забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах Нигерии забивали обе команды

в семи из 10-ти последних матчей Нигерия выиграла, включая неосновное время.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья — в 3.10, победа Уганды — в 3.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в пяти последних матчах Нигерии забивали оба соперника. Отсутствие турнирной мотивации у фаворита нередко приводит к обоюдоострой и результативной игре.

Между тем, в четырех из пяти последних матчей Уганды был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Уганды.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45.