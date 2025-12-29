30 декабря в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Ботсвана и ДР Конго. Начало игры — в 22:00 мск.

Ботсвана

Турнирное положение: Ботсвана занимает четвертое место с отставанием в четыре очка от лидера Сенегала и второй в группе ДР Конго, а также в три — от Бенина, который идет третьим.

Команда сохраняет лишь теоретические шансы на плей-офф Кубка африканских наций, как одна из лучших среди тех, кто займет третье место, для чего нужна разгромная победа и поражение Бенина.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная потерпела поражение от Бенина (0:1).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив также остался без очков, когда на этот раз с разгромным результатом 0:3 проиграл Сенегалу.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, два из которых были официальными, а одна — товарищеской, Ботсвана проиграла, а в 10-ти последних матчах ни разу не победила в основное время.

Такая форма сулит номинальным хозяевам низкие шансы на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, который мотивирован уж точно не меньше их.

Команда пока что не забивала в Кубке африканских наций.

ДР Конго

Турнирное положение: ДР Конго с четырьмя очками занимает второе место в группе, по дополнительным показателям уступая лидеру Сенегалу, а также на один балл опережая третий Бенин и на четыре — Ботсвану.

Команда гарантированно выйдет в плей-офф, если победит, сыграет вничью или проиграет — в последнем случае нужен проигрыш Бенина, а если тот сыграет вничью, то — итоговая разница мячей в свою пользу.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная сыграла вничью с Сенегалом (1:1).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив уже набрал три балла, когда на этот раз с результатом 1:0 обыграл Бенин.

Не сыграют: травмирован — Струйкенс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, ДР Конго ни разу не проиграла, а в шести последних матчах выиграла.

Такая форма сулит гостям отличные шансы на успех или по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Седрик Бакамбу и Тео Бонгонда — авторы пока что двух голов команды в Кубке африканских наций.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Ботсваны забивали больше 2,5 голов

в пяти из девяти последних матчей Ботсваны забивали обе команды

в трех последних матчах ДР Конго забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ДР Конго — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья — в 5.20, победа Ботсваны — в 13.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей Ботсваны забивали больше 2,5 голов. Фактор результативности аутсайдера игры обещает стать решающим.

И хотя в трех последних матчах ДР Конго забивали меньше 2,5 голов, явный перевес в классе над соперником обещает стать решающим фактором.

1.87 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Ботсвана — ДР Конго принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из девяти последних матчей Ботсваны.

2.60 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Ботсвана — ДР Конго позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: обе команды забьют за 2.60.