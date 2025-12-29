30 декабря в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Ахли» и «Аль-Фейха». Начало игры — в 18:30 мск.
«Аль-Ахли»
Турнирное положение: «Аль-Ахли» проводит не столь продуктивный сезон. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Ахли» на 6 очков отстает от первой тройки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Ахли» уступил «Аль-Фатеху» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Аль-Шорте» (5:0). Да и поединок с «Аль-Кадисией» завершился успехом в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аль-Ахли» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Ахли» не отличается стабильностью результатов. Команда нередко теряет очки на ровном месте.
Причем «Аль-Ахли» традиционно удачно противостоит «Аль-Фейхе». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Аль-Ахли» намерен подтянуться к группе лидеров.
«Аль-Фейха»
Турнирное положение: «Аль-Фейха» пока не блещет результатами. Команда ныне пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Фейха» набрала 12 очков в 10 поединках. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Фейха» не смог одолеть «Аль-Хазем» (0:0).
До того команда была бита «Аль-Иттифаком» (2:3). Зато чуть ранее она нанесла поражение «Аль-Ахдуду» (2:0).
При этом «Аль-Фейха» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Фейха» в последних поединках смотрелся скромно. Команда не может победить уже 2 матча кряду.
При этом «Аль-Фейха» в среднем пропускает чаще гола за матч. Вот только победы даются команде натужно.
Команда уже почти 4 года не отбирала очки у «Аль-Ахли». Да и в нынешней диспозиции шансов поправить столь скромную статистику маловато.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Аль-Фейха» намерен подловить оппонента на контратаках.
Статистика для ставок
- «Аль-Фейха» не побеждал в 2 своих последних матчах
- «Аль-Ахли» одолел «Аль-Фейху» в 4 последних очных поединках
- «Аль-Ахли» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 1.96.
Прогноз: «Аль-Ахли» бьется за высокие места, так что наверняка активно понесется к воротам соперника.
Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Аль-Фейхе».
Ставка: Фора «Аль-Ахли» -1.5 за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.83