28 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Лидс». Начало игры — в 17:00 мск.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» после 17-ти туров английской Премьер-лиги имеет 27 очков в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает шестую позицию с отставанием в два очка как от зоны еврокубков (топ-5), так и от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в один балл от седьмого «Манчестер Юнайтед».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства «Черные Коты» на чужом поле сыграли вничью с «Брайтоном» (0:0).

Перед этим коллектив уже набрал максимум очков, когда в предыдущем туре английской Премьер-лиги теперь в домашних стенах обыграл в дерби «Ньюкасл» — 1:0.

Не сыграют: травмирован — Алесе, уехали на Кубок Африки — Диарра, Мандава, Масуаку, Садики, Тальби и Траоре, дисквалифицирован — О'Нин.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Сандерленд» выиграл лишь однажды при двух ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучших шансах хозяев даже на один балл, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Вильсон Изидор — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» после 17-ти туров английской Премьер-лиги имеет 19 очков и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 16-ю позицию с отрывом в шесть пунктов от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в три балла от 15-го в таблице — «Борнмута».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства «Павлины» на своем поле разгромили «Кристал Пэлас» (4:1).

Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги уже набрал только один балл, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Брентфордом».

Не сыграют: травмированы — Джеймс и Лонгстафф, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Лидс» не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть лучшее выступление соперника в этом сезоне и фактор чужого поля.

Доминик Калверт-Льюин — лучший бомбардир команды в АПЛ с семью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Сандерленда» хотя бы одна команда не забивала

в восьми из девяти последних матчей «Лидса» забивали больше 2,5 голов

в семи последних матчах «Лидса» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.15, выигрыш «Лидса» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Между тем, в трех из четырех последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Лидса».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.